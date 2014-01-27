بارسلونا به راحتی از سد مالاگا گذشت/ پیروزی پرگل اتلتیکومادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسا در حضور بیش از 56 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود مالاگا را از پیش رو برداشت. در این بازی جرارد پیکه (40)، پدرو رودریگز (55) و الکسیس سانچز (61) برای بارسا گل زدند.
در دیگر بازی اتلتیکومادرید در خانه رایووایکانو به پیروزی پر گل 4 بر 2 دست یافت. در این بازی داوید ویا (8)، آردا توران (30، 44) و دیه گو کاستا (75) برای اتلتیکومادرید گل زدند.
نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لالیگا به شرح زیر است:
آلمریا یک – ختافه صفر
اوساسونا یک – اتلتیک بیلبائو 5
رایووایکانو 2 – اتلتیکومادرید 4
بارسلونا 3 – مالاگا صفر
در آخرین دیدار این هفته امشب (دوشنبه) رئال سوسیداد میزبان الچه خواهد بود.
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 54 امتیاز
2- اتلتیکومادرید 54 امتیاز
3- رئال مادرید 53 امتیاز
4- اتلتیک بیلبائو 42 امتیاز
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18- رئال وایادولید 19 امتیاز
19- رایووایکانو 16 امتیاز
20- رئال بتیس 11 امتیاز
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