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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۵

هفته بیست و یکم لالیگا؛

بارسلونا به راحتی از سد مالاگا گذشت/ پیروزی پرگل اتلتیکومادرید

بارسلونا به راحتی از سد مالاگا گذشت/ پیروزی پرگل اتلتیکومادرید

هفته بیست و یکم رقابتهای لالیگا یکشنبه شب با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های صدر جدولی بارسلونا، اتلتیکومادرید و اتلتیک بیلبائو مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسا در حضور بیش از 56 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود مالاگا را از پیش رو برداشت. در این بازی جرارد پیکه (40)، پدرو رودریگز (55) و الکسیس سانچز (61) برای بارسا گل زدند.

در دیگر بازی اتلتیکومادرید در خانه رایووایکانو به پیروزی پر گل 4 بر 2 دست یافت. در این بازی داوید ویا (8)، آردا توران (30، 44) و دیه گو کاستا (75) برای اتلتیکومادرید گل زدند.

نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

آلمریا یک – ختافه صفر
اوساسونا یک – اتلتیک بیلبائو 5
رایووایکانو 2 – اتلتیکومادرید 4
بارسلونا 3 – مالاگا صفر

در آخرین دیدار این هفته امشب (دوشنبه) رئال سوسیداد میزبان الچه خواهد بود.

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 54 امتیاز
2- اتلتیکومادرید 54 امتیاز
3- رئال مادرید 53 امتیاز
4- اتلتیک بیلبائو 42 امتیاز
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18- رئال وایادولید 19 امتیاز
19- رایووایکانو 16 امتیاز
20- رئال بتیس 11 امتیاز

کد مطلب 2222318

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