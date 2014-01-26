گزارش تصویری - تشریحی از جشن توپ طلای رونالدو در ورزشگاه رئال

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب قبل از بازی این تیم برابر گرانادا جشن بزرگی را برای کریستیانو رونالدو برگزار کردند. بهترین بازیکن جهان در سال 2013 میلادی که توپ طلای خود را به ورزشگاه آورده بود آن را مقابل هواداران به نمایش در آورد و مورد تشویق فراوان آنها قرار گرفت. طرفداران رئال مادرید که با موزاییک‌های به رنگ روشن به ورزشگاه رفتند که در هر سمت استادیوم سانتیاگو برنابئو موزاییک های تیره رنگ علامت CR7 را به نمایش در آورده بودند.

CR7 در جایگاه مقابل ورزشگاه سانتیاگو برنابئو چشم نواز است

جشن هواداران رئال مادرید برای مرد سال فوتبال جهان

توپ طلا در دستان کریستیانو رونالدو

رونالدو توپ طلای سال 2013 را به میانه میدان برد و به هواداران نشان داد

بازیکن پرتغالی توپ طلا را به هواداران جایگاه مقابل هم نمایش داد

عکس دسته جمعی بازیکنان رئال مادرید با توپ طلای سال 2013

رونالدو از دلگیت هررین مسئول برگزاری بازی‌های خانگی رئال خواست با توپ طلا عکس یادگاری بگیرد