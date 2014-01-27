کارگروه مشترک فرهنگستان علوم و دانشگاه شریف برای معرفی نامزدهای جایزه جهانی پیامبر اعظم(ص) تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم به ریاست دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، رؤسای گروههای علمی فرهنگستان، دبیر و معاونان پژوهشی فرهنگستان روز گذشته 6 بهمن ماه برگزار شد.

در این جلسه که تعدادی از اعضای پیوسته و وابسته گروههای علوم انسانی و علوم اسلامی، و تعدادی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم شناختی نیز حضور داشتند،دکتر کمال خرازی رئیس پژوهشکده علوم شناختی با تشکر از دعوت رئیس فرهنگستان علوم، پیرامون موضوعات مرتبط با علوم شناختی و فعالیتهایی که در دنیا پیرامون این موضوع میان رشته ای انجام شده است، سخنانی کرد.

در ادامه حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند و دکتر خرازی به سؤالات پاسخ داد.

در بخش دوم جلسه ضمن تصویب صورتجلسه چهارصد و هجدهمین جلسه شورای علمی، پیشنهاد گروه علوم مهندسی مبنی بر ایجاد شبکه علمی به منظور برقراری و گسترش ارتباط اعضای فرهنگستان با دانشمندان جهان به تصویب رسید.

موافقت با ایجاد کارگروه مشترک بین فرهنگستان علوم و دانشگاه صنعتی شریف با هدف شناسایی و معرفی نامزدهای جایزه جهانی پیامبر اعظم(ص) از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود که دکتر محمدرضا عارف، دکتر سعید سهراب پور و دکتر حسن ظهور به عنوان نمایندگان فرهنگستان علوم در این کارگروه انتخاب شدند.

