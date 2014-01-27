یکی از مسئولان فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب اظهار داشت: برگزاری رقابتهای جام یادگار امام نشان داد می توان با برنامه ریزی صحیح و درست از پس برپایی چنین تورنمنت هایی در ایران بر آمد، اما آنچه مسلم است تمامی هزینه های آماده سازی و تجهیز سالن و همچنین برگزاری مسابقات بر عهده فدراسیون کشتی بود.

پیش از این گفته می شد عبداله عزیزی یکی از پیشکسوتان کشتی کشورمان بخشی از هزینه ها را تقبل کرده که البته مسئولان فدراسیون کشتی در واکنش به این نکته اعلام کردند هر فردی که در کنار فدراسیون ، هزینه ای پرداخت کرده باید بعد از بررسی مدارک مالی به او پرداخت شود، چراکه متولی اصلی برگزاری این تورنمنت فدراسیون کشتی بوده است.

گویا همین مساله در برگزاری رقابتهای جام تختی نیز وجود دارد و فدراسیون کشتی به عنوان متولی اصلی برگزاری این تورنمنت وارد میدان خواهد شد. این در حالیست که فدراسیون کشتی با بدهی 7 میلیاردی روبروست اما گفته می شود متولیان فدراسیون در نظر دارند طی هماهنگی و همکاری لازم با اسپانسرهای مالی از پس هزینه های جام تختی نیز بر آیند.

رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام تختي روزهاي 17 و 18 بهمن ماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار مي‌شود.