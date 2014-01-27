  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۹

هزینه‌های برگزاری جام یادگار امام را فدراسیون کشتی پرداخت کرده بود

هزینه‌های برگزاری جام یادگار امام را فدراسیون کشتی پرداخت کرده بود

پس از برگزاری رقابتهای بین المللی جام یادگار امام بحثی مطرح شد مبنی بر تقبل تمامی هزینه های برگزاری توسط یکی از پیشکسوتان کشتی که مسئولان فدراسیون در واکنش به این مساله، شائبه مذکور را تکذیب کردند.

یکی از مسئولان فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب اظهار داشت: برگزاری رقابتهای جام یادگار امام نشان داد می توان با برنامه ریزی صحیح و درست از پس برپایی چنین تورنمنت هایی در ایران بر آمد، اما آنچه مسلم است تمامی هزینه های آماده سازی و تجهیز سالن و همچنین برگزاری مسابقات بر عهده فدراسیون کشتی بود.

پیش از این گفته می شد عبداله عزیزی یکی از پیشکسوتان کشتی کشورمان بخشی از هزینه ها را تقبل کرده که البته مسئولان فدراسیون کشتی در واکنش به این نکته اعلام کردند هر فردی که در کنار فدراسیون ، هزینه ای پرداخت کرده باید بعد از بررسی مدارک مالی به او پرداخت شود، چراکه متولی اصلی برگزاری این تورنمنت فدراسیون کشتی بوده است.

گویا همین مساله در برگزاری رقابتهای جام تختی نیز وجود دارد و فدراسیون کشتی به عنوان متولی اصلی برگزاری این تورنمنت وارد میدان خواهد شد. این در حالیست که فدراسیون کشتی با بدهی 7 میلیاردی روبروست اما گفته می شود متولیان فدراسیون در نظر دارند طی هماهنگی و همکاری لازم با اسپانسرهای مالی از پس هزینه های جام تختی نیز بر آیند.

رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام تختي روزهاي 17 و 18 بهمن ماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار مي‌شود.

کد مطلب 2222412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها