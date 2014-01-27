  1. دين، حوزه، انديشه
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲

نتایج آزمون کتبی مفاهیم تخصصی قرآن کریم در سایت سازمان اوقاف اعلام شد

نتایج آزمون کتبی مفاهیم تخصصی قرآن کریم در سایت سازمان اوقاف اعلام شد

اسامي نفرات برتر سي و ششمين دوره مسابقات مفاهيم تخصصي قرآن کريم 1392 در سایت سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی www.awqaf.ir اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برتر آزمون کتبی تخصصی مفاهیم تخصصي قرآن کريم 1392 در دوبخش خواهران و برادران مشخص شدند.

در بخش برادران 10 نفر و در بخش خواهران 15 نفر بالاترین نمره را کسب کردند که به مرحله نهایی که بصورت شفاهی در ایام برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم برگزار خواهد شد، راه یافتند.

علاقه مندان لیست اسامی نفرات برتر را می توانند در سایت www.awqaf.ir ببینند.

کد مطلب 2222455

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