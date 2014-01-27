دور پنجم رقابتهای جام حذفی انگلستان قرعه کشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال انگلستان قرعه کشی شد که طی آن من سیتی با چلسی دیدار میکند و آرسنال در ورزشگاه امارات میزبان لیورپول خواهد بود. بر پایه گزارش بی بی سی، این رقابتها در تاریخ 15 و 16 فوریه (26 و 27) بهمن ماه برگزار خواهد شد.
برنامه کامل قرعه کشی به شرح زیر است:
* منچسترسیتی - چلسی
* شفیلد یونایتد یا فولام - ناتینگهام فارست یا پرستون اند
* آرسنال - لیورپول
* برایتون - هوو آلبیون یا هال سیتی
* کاردیف سیتی - ویگان اتلتیک
* شفیلد ونزدی - چارلتون اتلتیک
* ساندرلند - ساوتهمپتون
* اورتون - سوانزی
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