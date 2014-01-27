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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۸

من سیتی میزبان چلسی؛

دور پنجم رقابتهای جام حذفی انگلستان قرعه کشی شد

دور پنجم رقابتهای جام حذفی انگلستان قرعه کشی شد

دور پنجم رقابتهای جام حذفی فوتبال انگلستان قرعه کشی شد که طی آن تیم منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد میزبان چلسی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال انگلستان قرعه کشی شد که طی آن من سیتی با چلسی دیدار می‎کند و آرسنال در ورزشگاه امارات میزبان لیورپول خواهد بود. بر پایه گزارش بی بی سی، این رقابتها در تاریخ 15 و 16 فوریه (26 و 27) بهمن ماه برگزار خواهد شد.

برنامه کامل قرعه کشی به شرح زیر است:

* منچسترسیتی - چلسی
* شفیلد یونایتد یا فولام - ناتینگهام فارست یا پرستون اند
* آرسنال - لیورپول
* برایتون - هوو آلبیون یا هال سیتی
* کاردیف سیتی - ویگان اتلتیک
* شفیلد ونزدی - چارلتون اتلتیک
* ساندرلند - ساوتهمپتون
* اورتون - سوانزی

کد مطلب 2222484

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