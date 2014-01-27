هم قرعه شدن با منچسترسیتی خوشحال کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در دور پنجم رقابتهای جام حذفی انگلستان در زمین منچسترسیتی به میدان خواهد رفت.
"ژوزه مورینیو" در خصوص این بازی اظهار داشت: ما به زمین سیتی میرویم و لذت میبریم. قصد داریم با حالتی خوب به آنجا برویم و چیزی برای از دست دادن نداریم.
سرمربی چلسی در ادامه اظهار داشت: آنها خیلی چیزها برای باختن دارند. من سیتی تیمی است که ساخته شده برای بردن. آنها همکان احساسی را در حال حاضر دارند که ما در سالهای 2004، 2005، 2006 و 2007 داشتیم. ما آن موقع میگفتیم که بهترین تیم هستیم و باید برنده شویم و اگر ببازیم یعنی یک جای کار اشکال دارد. برای همین من الان میگویم که ما چیزی برای از دست دادن نداریم.
مورینیو ادامه داد: اولویت ما در این فصل پیشرفت است. بهترین راه برای پیشرفت این است که در شرایط دشوار قرار بگیرید. ما مقابل بهترین تیم به میدان میرویم. دو بار ظرف 15 روز در یک استادیوم. در استادیومی که آنها هر تیمی را میبرند و له میکنند. در هر بازی چهار، پنج گل میزنند مقابل تیمهای بزرگی چون آرسنال، تاتنهام و یونایتد. این برای ما اتفاق خوبی است.
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