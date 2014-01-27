هم قرعه شدن با منچسترسیتی خوشحال کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در دور پنجم رقابتهای جام حذفی انگلستان در زمین منچسترسیتی به میدان خواهد رفت.

"ژوزه مورینیو" در خصوص این بازی اظهار داشت: ما به زمین سیتی می‎رویم و لذت می‎بریم. قصد داریم با حالتی خوب به آنجا برویم و چیزی برای از دست دادن نداریم.

سرمربی چلسی در ادامه اظهار داشت: آنها خیلی چیزها برای باختن دارند. من سیتی تیمی است که ساخته شده برای بردن. آنها همکان احساسی را در حال حاضر دارند که ما در سال‎های 2004، 2005، 2006 و 2007 داشتیم. ما آن موقع می‎گفتیم که بهترین تیم هستیم و باید برنده شویم و اگر ببازیم یعنی یک جای کار اشکال دارد. برای همین من الان می‎گویم که ما چیزی برای از دست دادن نداریم.

مورینیو ادامه داد: اولویت ما در این فصل پیشرفت است. بهترین راه برای پیشرفت این است که در شرایط دشوار قرار بگیرید. ما مقابل بهترین تیم به میدان می‎رویم. دو بار ظرف 15 روز در یک استادیوم. در استادیومی که آنها هر تیمی را می‎برند و له می‎کنند. در هر بازی چهار، پنج گل می‎زنند مقابل تیم‌های بزرگی چون آرسنال، تاتنهام و یونایتد. این برای ما اتفاق خوبی است.