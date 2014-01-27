  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۶

ژوزه مورینیو:

هم قرعه شدن با منچسترسیتی خوشحال کننده است

هم قرعه شدن با منچسترسیتی خوشحال کننده است

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال چلسی گفت از اینکه تیمش در دور پنجم رقابتهای جام حذفی انگلستان با منچسترسیتی همگروه شده، خوشحال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در دور پنجم رقابتهای جام حذفی انگلستان در زمین منچسترسیتی به میدان خواهد رفت.

"ژوزه مورینیو" در خصوص این بازی اظهار داشت: ما به زمین سیتی می‎رویم و لذت می‎بریم. قصد داریم با حالتی خوب به آنجا برویم و چیزی برای از دست دادن نداریم.

سرمربی چلسی در ادامه اظهار داشت: آنها خیلی چیزها برای باختن دارند. من سیتی تیمی است که ساخته شده برای بردن. آنها همکان احساسی را در حال حاضر دارند که ما در سال‎های 2004، 2005، 2006 و 2007 داشتیم. ما آن موقع می‎گفتیم که بهترین تیم هستیم و باید برنده شویم و اگر ببازیم یعنی یک جای کار اشکال دارد. برای همین من الان می‎گویم که ما چیزی برای از دست دادن نداریم.

مورینیو ادامه داد: اولویت ما در این فصل پیشرفت است. بهترین راه برای پیشرفت این است که در شرایط دشوار قرار بگیرید. ما مقابل بهترین تیم به میدان می‎رویم. دو بار ظرف 15 روز در یک استادیوم. در استادیومی که آنها هر تیمی را می‎برند و له می‎کنند. در هر بازی چهار، پنج گل می‎زنند مقابل تیم‌های بزرگی چون آرسنال، تاتنهام و یونایتد. این برای ما اتفاق خوبی است.

کد مطلب 2222524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها