شیوع آنفلوانزای H3N2/ رصد بیماری توسط 13 آزمایشگاه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدمهدي گويا گفت: در كشور 13 آزمايشگاه قطب در 13 منطقه كشور زير نظر آزمايشگاه ملي آنفلوانزا وظيفه تشخيص اين بيماري را بر عهده دارند كه پس از آن موارد مشكوك و قطعي بيماري آنفلوانزا در سامانه الكترونيكي وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ثبت مي شود.

وي در ادامه گفت: با توجه به طراحی موفق نظام مراقبت آنفلوانزای کشور، بنا به تاييد سازمان بهداشت جهاني، كشور ايران در كنار تعداد معدودی از كشورهاي ديگر در تصميم گيري هاي مربوط به انتخاب واكسن آنفلوانزا نقش فعالي دارد.

رئيس مركز مديريت بيماريهاي واگير با اشاره به اينكه هر سال با شروع فصل سرما بيماري آنفلوانزا افزايش مي يابد و اين بيماري تابع زمان و مكان جغرافيايي است، افزود: آنفلوانزا H3N2 در اكثر كشورهاي نيمكره شمالي،‌ كشورهاي اروپايي و كشورهاي خاورميانه شايع است و در ایران نيز در استانهاي شمال غرب و جنوب غرب كشور و در استان تهران وجود دارد.

گویا با اشاره به اينكه آنفلوانزا يك عفونت ويروسي خود محدود شونده است، گفت: درمانهاي حمايتي مثل استراحت،‌ خوردن داروهاي تب بر و خوردن مايعات فراوان به هنگام ابتلا به اين بيماري از مهمترين راهكارهاي درمان اين بيماري است.

وي طول دوره بيماري را دو روز تا يك هفته دانست و اصلي ترين راهكار پيشگيري از اين بيماري را رعايت نكات بهداشتي و رعايت دستورات پزشكي عنوان كرد.

گويا، توزيع داروي ضد آنفلوانزا براي بيماران بستري شده در بيمارستان بصورت رايگان، واكسيناسيون كادرهاي بهداشتي و درماني در بخش هاي دولتي و خصوصي و واكسيناسيون براي مشاغل حساس به درخواست سازمانهاي مربوطه و ساير گروههاي پرخطر و همچنين آموزش و اطلاع رساني در زمينه بيماري آنفولانزا در سطح عمومي را از اقدامات وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در پيشگيري از اين بيماري اعلام كرد.