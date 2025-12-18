رضانیا: آنفلوانزا در هرمزگان و کیش ۴ برابر حد هشدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضانیا، گفت: امسال ویروس آنفلوانزا نوع A از زیرگروه H۳N۲ دچار تغییر ژنتیکی شده که باعث افزایش قدرت سرایت، واکسن‌گریزی و شدت علائم بیماری شده است.

وی افزود: افرادی که واکسن تزریق کرده‌اند معمولاً با علائم خفیف‌تری مبتلا شده‌اند، اما این موضوع به معنای مصونیت کامل نیست و افرادی که واکسن نزده‌اند، به ویژه سالمندان، کودکان خردسال و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های تنفسی، قلبی و عروقی، کبدی و کلیوی یا افرادی که داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند، علائم شدیدتری را تجربه و برخی نیز دچار عوارض و بستری شده‌اند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش با اشاره به آمار فوتی‌های ناشی از آنفلوانزا در کشور، تصریح کرد: در موج اخیر آنفلوانزا در چهار هفته گذشته بیش از ۱۱۵ نفر در کشور جان خود را از دست داده‌اند.

وی موج جدید بیماری در ۹ استان شدت گرفته و بیش از چهار برابر سطح هشدار وضعیت بیماران گزارش شده و استان هرمزگان و کیش نیز در همین آمار قرار دارند و افزود: جزیره کیش به دلیل گردشگرپذیر بودن و فصل مناسب سفر در چهار هفته گذشته با تأثیر موج آنفلوانزا مدارس را غیرحضوری برگزار کرد.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، اظهار کرد: پس از کاهش نسبی آمار مبتلایان دوباره شاهد اوج‌گیری شیوع بیماری بودیم و ناچار برای هفته سوم نیز مدارس و دانشگاه‌ها را غیرحضوری برگزار کردیم و برخی رویدادها نیز تا پایان هفته محدود شده‌اند تا چرخه انتقال بیماری کاهش یابد.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی به ثبات نسبی رسیده و گفت: امیدواریم با رعایت ساکنان و گردشگران از شنبه محدودیت‌ها برداشته شود.

رضانیا ادامه داد: امتحانات مدارس حضوری است و کلاس‌های دانشگاه‌ها مجدد برقرار می‌شود و با توجه به رویدادهایی مانند شب یلدا لازم است مردم از حضور غیرضرور در تجمعات سطح جزیره خودداری کنند.

وی افزود: قدرت سرایت پذیری ویروس آنفلوانزا بسیار بالاست و یک فرد بیمار می‌تواند در هفته تا ۶۰ نفر را مبتلا کند و این موضوع موجب افزایش مراجعات و بستری‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته بستری‌ها نگران کننده بود و خوشبختانه بیمار بستری دارای عارضه گزارش نشده است، تصریح کرد: دستورالعمل‌های بهداشتی شامل ماسک، شست‌وشوی منظم دست‌ها و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

رضانیا، گفت: افراد دارای علائم بیماری، سالمندان، کودکان و بیماران زمینه‌ای از حضور در تجمعات خودداری و بعد از خروج از منزل حتماً شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

سرپرست مرکز بهداشت کیش اعلام کرد: آمار مبتلایان به ویروس آنفلوانزا در استان هرمزگان و کیش بیش از چهار برابر سطح هشدار است و تنها راه کنترل بیماری رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.

رضانیا همچنین اظهار داشت: اگر رعایت دستورالعمل‌ها در کیش ادامه داشته باشد، دو تا سه روز آینده روند کاهشی مبتلایان آغاز می‌شود و می‌توانیم محدودیت‌های اعمال شده را لغو کنیم.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: روند بیماری و مبتلایان روزانه پایش می‌شود.