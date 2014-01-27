هلاکت شش تروریست داعش/ همکاری مردم فلوجه با ارتش ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، یک مسئول بهداشتی در عراق اعلام کرد در عملیات نظامی نیروهای عراقی برای پیگرد و سرکوب تروریستهای داعش(گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام) در استان الانبار از 30 دسامبر تا کنون، 125 نفر کشته و 541 نفر دیگر زخمی شدند.

خضیر خلف شلال مدیر بهداشت استان الانبار در گفتگو با روزنامه المدی عراق گفت مراکز بهداشتی استان، طی 30 دسامبر تا 25 ژانویه، 125 جسد و 541 مجروح نظامی و غیر نظامی را تحویل گرفتند

از سوی دیگر یک منبع در پلیس عراق از کشته شدن سه نفر از نیروهای شورای بیداری در حمله افراد مسلح به یک ایست بازرسی در جاده فلوجه به بغداد خبر داد.

منابع عراقی همچنین گزارش دادند تروریستهای مسلح با تیراندازی به یک مرکز پلیس عراق در جنوب تکریت، سه پلیس را به قتل رساندند.

خبر دیگر اینکه حسن السنید رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق خاطر نشان کرد داده های امنیتی در استان الانبار نشان می دهد مردم فلوجه با حمایت نیروهای امنیتی، طی چند روز آینده به حضور تروریستها پایان خواهند داد.

خبر دیگر اینکه یک مسئول کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق امروز از یک سوء قصد تروریستی جان سالم به در برد.

این مسئول از انفجار بمب کار گذاشته شده در خودرو خود در کرکوک نجات یافت.

از سوی دیگر بر اثر انفجار بمب در شمال صلاح الدین در مسیر کامیون حامل سوخت، راننده آن زخمی شد.

فرماندهی عملیات بغداد هم از کشف انبار بزرگ سلاح و مهمات در جنوب شرقی پایتخت عراق خبر داد.

وزارت کشور عراق هم اعلام کرد آمار تلفات انفجار سه خودرو بمبگذاری شده در کرکوک به 12 کشته و زخمی رسید که بیشتر آنها غیر نظامی هستند.

دو سرباز ارتش عراق هم بر اثر انفجار بمب در مسیر عبور گشتی آنها در شرق موصل در استان نینوی زخمی شدند.

روز گذشته نیز منابع امنیتی عراق از هلاکت شش تروریست داعش از جمله دو سرکرده این گروه خطرناک و زخمی شدن چهار عضو شورای بیداری در پی درگیریهای شدید در منطقه الکرمه در شرق فلوجه خبر دادند.



از سوی دیگر نمایندگان وابسته به عشایر در پارلمان عراق از عشایر الانبار خواستند تروریستهای تکفیری را تحویل نیروهای امنیتی داده و از عملیات ارتش علیه تروریستها حمایت کنند.