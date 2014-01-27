ارتش عراق در تعقیب تروریستهای تکفیری/ 85 درصد الرمادی از وجود داعش پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده عملیات نظامی الانبار تصریح کرد شمار زیادی از تروریستهای گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) در مناطق مختلف الرمادی به هلاکت رسیده اند.

سرلشگر رشید فلیج فرمانده عملیات نظامی الانبار به روزنامه الصباح عراق گفت 85 درصد شهر الرمادی و مناطق اطراف از وجود داعش پاکسازی شد.

وی افزود نیروهای ارتش عراق تدابیر متعددی را برای تامین امنیت بزرگراه بین المللی و تسهیل عبور و مرور خودروها اتخاذ کرده اند.

این فرمانده ارشد ارتش عراق اعلام کرد نیروهای مسلح عراق توانستند 20 تروریست را به هلاکت برسانند و تعداد زیادی خودرو مورد استفاده آنها را در منطقه البوفراج منهدم کنند.

وی با اشاره به ضربات محکمی که تروریستها از نیروی هوایی عراق متحمل شده اند، خاطر نشان کرد تروریستها تلاش می کنند در مناطق مرتفع موضع بگیرند تا مانع پیشروی ارتش و نیروهای امنیتی شوند، اما بمباران دقیق و کشته شدن شمار زیادی از آنها، باعث شکست نقشه هایشان و فرار باقی مانده آنها به مناطق دیگر به ویژه پس از انهدام خودروها و سلاح هایشان شده است و ما همچنان به پیگرد تروریستها تا پاکسازی کامل تمام مناطق استان ادامه خواهیم داد.