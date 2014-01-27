اشیاء عتیقه متعلق به سه هزار سال قبل در رودسر کشف شد

سرهنگ پاسدار شعبان پایمرد دیوشلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران پلیس آگاهی طی هفته جاری در پی گزارشات مردمی مبنی بر خرید و فروش اشیاء عتیقه در یک منزل مسکونی در بخش کلاچای این شهرستان پس از اخذ مجوز مقام قضایی و ورود به منزل مزبور موفق شدند از این واحد مسکونی تعداد 57 قطعه اشیاء عتیقه به همراه عدد دستگاه گنج یاب را کشف و ضبط کنند.

وی اظهارداشت: به گفته کارشناسان سازمان میراث فرهنگی اشیاء مکشوفه متعلق به سه هزار سال قبل و ارزش ریالی آن سی میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده نیروی انتظامی رودسر گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شد.

وی در ادامه با بیان اینکه پلیس همواره در خدمت مردم بوده و برای امنیت و آسایش مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد از مردم خواست با مشاهده هرگونه حرکات مشکوک در سطح شهرستان با مرکز فوریت های پلیس 110 تماس گرفته و موضوع را به اطلاع پلیس برسانند.