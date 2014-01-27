هیات مدیره گزینه دیگری برای مدیرعاملی ندارد/ پروین از امروز مدیرعامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق اکبری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق افزود: امروز نشست بسیار خوبی به اتفاق آقای نامی و منتقمی با علی پروین داشتیم و آقای پروین از امروز در باشگاه مستقر شده و فعالیت خود به عنوان مدیرعامل را آغاز کرد. البته پروین طی دو، سه روز گذشته نیز در باشگاه حضور یافته بودند اما از امروز فعالیت رسمی ایشان به عنوان مدیرعامل آغاز شد و انشاءالله همه اعضای خانواده بزرگ پرسپولیس از کادر مدیریتی گرفته تا هواداران، کادر فنی، بازیکنان و پیشکسوتان دست به دست هم خواهند داد تا در شش بازی پیش رو و با جدیت و کسب نتایج مطلوب موجب سربلندی و شادی هواداران شوند.

اکبری تصریح کرد: در نشستی که با محمود گودرزی (وزیر ورزش و جوانان) داشتم موضوعات باشگاه پرسپولیس با ایشان در میان گذاشته شد. وزیر که معتقد بر رعایت ساختار باشگاه است تاکید کرد تصمیمات هیئت مدیره باشگاه نافذ و مورد تایید وزارت ورزش و جوانان است و بر همین اساس نیز پروین که از سوی هیئت مدیره انتخاب شده بودند فعالیت رسمی خود به عنوان مدیرعامل را آغاز کرده و با اقتدار و قدرت برای سربلندی پرسپولیس تلاش خواهد کرد. نظر هیئت مدیره مورد تایید وزارت ورزش بوده و هیئت مدیره نیز برخلاف گمانه زنی های مطرح شده هیچ گزینه دیگری نداشته و همه مباحث تمام شده تلقی می‌شود.