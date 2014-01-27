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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۵

محمود گودرزی تاکید کرد:

پروین تا پایان فصل سرپرست پرسپولیس است/ اطلاعی از مدیرعاملی ندارم

پروین تا پایان فصل سرپرست پرسپولیس است/ اطلاعی از مدیرعاملی ندارم

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه از مدیرعاملی علی پروین در باشگاه پرسپولیس بی اطلاع است گفت: در صورتجلسه اعضای هیات مدیره عنوان شده بود پروین سرپرست باشگاه است که بنده هم با سرپرستی ایشان تا پایان فصل موافقت کردم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی عصر امروز دوشنبه در واکنش به این پرسش که از سوی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس علی پروین به عنوان مدیرعامل معرفی شده است گفت: من از این موضوع اطلاعی ندارم. طبق مصوبه هیات مدیره او سرپرست باشگاه است و بنده هم با سرپرستی ایشان تا پایان فصل موافقت کرده ام.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه باید کار باید به دست کاردان سپرده شود گفت: رویکرد من در ورزش تخصصی و علمی است و با کسی که ورزشی باشد و شرایط احراز سمت ها را داشته باشد مخالفتی ندارم. بااین حال آنچه من در صورتجلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس دیدم سرپرستی آقای پروین بود که بنده هم تا پایان فصل با سرپرستی ایشان موافقت کردم از مدیرعاملی وی بی اطلاعم.

گودرزی با بیان اینکه به فدراسیون فوتبال کمک خواهد کرد تا مشکلات مالی اش حل شود در مورد مشکلات مالی که فدراسیون های ورزشی با آن دست به گریبان هستند گفت: تا پایان فصل یک پرداختی دیگر به فدراسیون ها خواهیم داشت.

 



 


 

کد مطلب 2222914

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