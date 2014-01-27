تابوت اشکانی به موزه تخت جمشید می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی منفرد بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین فعالیت های انجام شده در مباحث مرمتی مجموعه تخت جمشید افزود: تابوت اشکانی تنها تابوتی است که از آن دوران وجود دارد و یکی از نمونه های منحصر به فرد اشیاء تاریخی است.

وی تصریح کرد: در زمان کشف این تابوت، اسکلتی در آن بود که مرمت و مطالعه آن نیز در دستور کار قرار دارد اما شش ماه مرمت تابوت به طول انجامید.

مدیر داخلی مجموعه جهانی تخت جمشید تاکید کرد: چهار پروژه مرمتی در حال اجرا است که شامل آرامگاه داریوش سوم، سرستون، نقش رستم که در حال مستند نگاری آرامگاه خشایار شاه هستیم که پس از اتمام مستند نگاری عملیات مرمت به زودی انجام می شد.

رضایی منفرد ادامه داد: کار مرمت آرامگاه نیمه تمام داریوش سوم شش سال طول کشید که به دلیل کمبود نیرو روند فعالیت کند بوده و تنها پنج درصد باقی مانده که تا اوایل سال آینده به پایان می رسد.

وی یادآور شد: تخت جمشید یک موزه باز است که برای نوروز سال جدید طرح ساماندهی فضای داخلی و بیروی محوطه، تعیین مسیر گردشگران در دستور کار قرار دارد.