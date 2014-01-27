مراسم بزرگداشت شهید شکراللهی برگزار شد/ شهادت قدرت شیعه را دو چندان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی و ارتباطات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان شامگاه دوشنبه در مراسم ختم جانباز شهید "علی شکراللهی" در حسینیه شهدای سرخه به برخی از صفات نیکوی آن شهید جانباز اشاره کرد و اظهار داشت: صبر و تحمل، روحیه بالا و فعالیت در زمینه های مختلف علمی، رسانه ای و تحقیقاتی از ویژگی های بارز این شهید والامقام بود.

حجت الاسلام حسن فریدون با تاکید بر اینکه شهدا دشمنان درونی و بیرونی خود را شناختند گفت: شهدا انسانهای کاملی هستند که خود را به اهل بیت متصل می کنند تا راه خود را گم نکنند و گمراه نشوند چون به شناخت رسیدند.

شهادت قدرت شیعه را دو چندان می کند

معاون پژوهشی و ارتباطات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان شیعه را به پرنده ای تشبیه و بیان کرد: شیعه پرنده ای با دو بال که یکی بال سرخ است که نشان در کربلا دارد که با شهادت قدرتش دو چندان می شود و دیگری بال سبز که ریشه در مهدویت دارد و منتظر و معتقد به یک منجی است.

فریدون همچنین ولایت را گوهری ارزشمند در بدن شیعه خواند و افزود: تنها فرقه ای در اسلام که دیگاه آن فقهی است و با آن حکومت می کند شیعه است.

وی با یادآوری اینکه دشمنان، ولایت را هدف قرار داده اند، تصریح کرد: آنها معتقدند مردم با داشتن ولایت هرگز گمراه نمی شوند نابودی آنها غیر ممکن است.

دشمنان می خواهند شهادت طلبی را به رفاه طلبی تبدیل کنند

معاون پژوهشی و ارتباطات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان با اشاره به اینکه دشمنان برای نابودی اسلام راه های زیادی را طی کردند گفت: دشمنان می خواهند شهادت طلبی را به رفاه طلبی تبدیل کنند تا شیعیان از مهدویت دور بی افتند و بهتر بتوانند ضربه به جان شیعه بزنند.

وی درست زندگی کردن را خواسته شهدا دانست و اظهار داشت: آنها از اهل بیت، شهدا و خط امام جدا نشدند و در صراط مستقیم افتادند و راه صد ساله را یک شبه طی کردند و اگر می خواهیم با شهدا باشیم باید درست زندگی کنیم.

فریدون در پایان گفت: این مراسم زنده است و روح این شهید حاضر است و حیات عالم، ماوراء حیات دیگری است و شهدا آنقدر از ما بالاتر اوج گرفتند که دیگران نمی توانند تصورش را بکنند.

همچنین در این مراسم پیام تسلیت دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور برای حاضرین قرائت شد.

دکتر روحانی در این پیام آورده است:

شهادت جانباز ارجمند و بسیجی فداکار، جناب آقای"علی شکراللهی" را با نهایت تاثر به خانواده معزز و محترم ایشان و همچنین هم‌سنگران آن مجاهد صبور تسلیت می‌گویم و رضوان و غفران حق را برای او که سال‌های مدید، آلام و رنج‌های ناشی از جنگ تحمیلی را در پیکر مطهر خود با بردباری و تحمل وافر سپری کرد، از خداوند سبحان مسئلت می‌کنم.

بی‌شک جای آن عزیز در میان فعالان عرصه‌های رسانه‌ای کشور، خالی و یاد او مانا و جاودان خواهد بود.