پیکر شهيد شکرالهی در گلزار شهداي سمنان به خاك سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهید علی شکرالهی پس از سالها درد و رنج جانبازی دو شب پیش در بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد و به همرزمان دلاورش پيوست تا نشان دهد باب شهادت همچنان باز و رهروان زیادی دارد.

آئین تشییع پیکر این شهید گرانقدر که با حضور گسترده مردم شهید پرور شهرستان های سمنان و سرخه از معراج الشهدای سمنان آغاز و در مزار شهداي سمنان "امامزاده يحيي(ع)" به خاك سپرده شد.

اقشار مختلف مردم از جمله جوانان و نوجوانان و جمعيت زيادي از جانبازان و ایثارگران در این مراسم حضور چشم گیری داشتند و ضمن قرائت زیارت عاشورا و سینه زنی، به ائمه اطهار (ع) و شهدای انقلاب ابراز ارادت کردند.

مردم این خطه، قدرشناسی خود را از ایثارگران دوران دفاع مقدس نشان دادند و با حضور پرشور خود بار دیگر خاطرات تشییع شهدا در دوران دفاع مقدس را در خاطره ها زنده کردند.

نیروهای نظامی و انتظامی با نواختن مارش نظامی، حضور جانبازان ویلچری در پیشاپیش تشییع کنندگان و مداحی و سینه زنی از برنامه هایی بود که امروز در این آیین به چشم می خورد.

پیکر این شهید پس از تشییع به امام زاده یحیی ابن موسی الکاظم (ع) سمنان (گلزار شهدا) انتقال یافت و در آیینی با شکوه در جوار سایر گلگون کفنان سپاه اسلام در آغوش خاک آرام گرفت.

آئین بزرگداشت این شهید والامقام امروز بعد از نماز مغرب و عشا در امامزاده یحیی(ع) سمنان و مراسم مشابهی نیز فردا هفتم بهمن ماه در حسینیه شهدای سرخه برگزار می شود.