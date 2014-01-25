حاج علي شكراللهي آسمانی شد/ مراسم وداع در حسینیه شهدای سرخه

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت سردار شهيد "حاج علي شكراللهي" از تلاشگران عرصه رسانه و از جانبازان سرفراز هشت سال دفاع مقدس با پیکر اين شهيد والا مقام امشب در سرخه با شور و احترام خاص وداع می شود.

شهيد علي شكراللهي دلاور مردي از شهرستان سرخه ديار افتخار آفرينان بود، او اينك با عرشيان همنشين شده است و چراغ دل اميدواران به شهادت را روشن نگه داشت.

وي باوجود وضعيت سخت جسماني و ضايعه نخاعي و با اينكه با يك كليه پيوندي زندگي مي‌كرد، بسيار با روحيه و فعال و الگوئي از توكل و روحيه و كار وتلاش براي ديگر جانبازان و يادگاران دفاع مقدس بود.

شهيد شكراللهي پس از سالها تحمل جراحت‌هاي ناشي از جنگ، ديروز جان به جان آفرين تسليم كرد و به خيل دوستان شهيدش پيوست.

شهيد والا مقام شكرالهي از پژوهشگران صدا و سيما بود كه در سال 59 در حالي كه 14 سال بيشتر سن نداشت، به عنوان دانش آموز بسيحي از طريق لشكر 17 علي بن ابي طالب (ع) عازم جبهه شد.

وي در سال 62 و در 17 سالگي در عمليات والفجر چهار در ارتفاعات كاني مانگا (غرب كشور) با اصابت گلوله به نخاع و كليه از هر دو قسمت مجروح شد.

همچنین حاج علی شکراللهی دو مدرك فوق ليسانس علوم سياسي و علوم استراتژيك را با وجود مشكلات جسمي گرفت و مدير روابط عمومي انجمن جانبازان قطع نخاعي بود.

پيكر اين شهيد والامقام صبح امروز در تهرانپارس تشييع و براي مراسم وداع با پیکر پاک این شهید در زادگاهش شهر سرخه بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه شهدای این شهر منتقل شده است.

همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید بزرگوار فردا در سمنان ساعت 10 صبح از محل میدان سعدی به سمت امامزاده یحیی (ع) و گلزار شهدای این شهر برگزار می شود.