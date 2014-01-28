به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد مرکزی خبر، فرمانده قرارگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در مراسم رونمایی از این سامانه ها گفت: نخستین طراحی و ساخت شبیه ساز با عنوان غفار1 در معاونت آموزش و جهاد خودکفایی این قرارگاه ارائه و تصویب و با استفاده از توانمندی کارکنان نخبه قرارگاه سامانه های شبیه ساز موشکهای هاگ و اسکای گارد با ویژگی های برتر اجرایی و عملیاتی شد.

امیر سرتیپ اسماعیلی با اشاره به ویژگی منحصر به فرد این سامانه های شبیه ساز افزود: با استفاده از این شبیه سازها که کاملاً مستقل و بدون نیاز به سامانه های عملیاتی استفاده می شود می توان اهداف را با مقیاس های واقعی و در کلاس های مختلف موشک ، هواپیما ، بالگرد و پهپاد شبیه سازی کرد.

وی گفت: این سامانه های شبیه ساز توانایی انجام تاکتیک های مختلف رزمی را با آرایش های متفاوت برای آموزش تخصصی پدافند دارد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء‌ با بیان اینکه این دستاورد جدید دارای سامانه ارزیابی و نمره دهی است و قطعات و تجهیزات آن کاملاً در داخل تولید شده است، افزود: این سامانه ها می تواند شرایط جنگ الکترونیک و ایجاد عملیات ضد الکترونیک را نیز برای آموزش کاربران ایجاد کند.

سرتیپ اسماعیلی گفت: دستگاه شبیه ساز از نظر ظاهر کلیدها و کنسول کاملاً مشابه سامانه اصلی طراحی شده و استادان می توانند همه مراحل آموزشی این سامانه های شبیه ساز را از طریق دوربین های مداربسته و رایانه ها مشاهده کنند و به همه عکس العملهای کاربران امتیاز دهند.

فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء، در حاشیه رونمایی از سامانه های شبیه ساز هاگ و اسکای گارد در جمع خبرنگاران، آمادگی و توانمندی این قرارگاه را بسیار بالا توصیف کرد و افزود: تا پیش از این آموزش سامانه های موشکی هاگ و اسکای گارد، بدون شبیه ساز صورت می گرفت و هزینه های بسیار بالایی داشت چرا که مجبور بودیم سامانه های متعددی را از مدار خارج و برای آموزش به مکان های مختلف منتقل کنیم.

امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی گفت: فرزندان جوان ایران اسلامی با طراحی و ساخت سامانه های شبیه ساز موشک های هاگ و اسکای گارد این مشکل را کاملاً حل کردند.

امیر اسماعیلی همچنین از برگزاری رزمایش بزرگ سه روزه مصباح الهدی 3 در سراسر کشور خبر داد و افزود: در حالی که مردم عزیز ایران اسلامی در آرامش کامل هستند ، فرزندانشان سه روز به صورت شبانه روز در کل کشور رزمایش عظیمی را اجرا کردند و با ایجاد وضعیت های مختلف و بدون آتش، انسجام پدافند یکپارچه ایران اسلامی و کنترل بحران را به نمایش گذاشتند.

وی گفت: در این رزمایش همه نیروهای سپاه و ارتش و همچنین فرمانداری ها و استانداری ها ، حضور منسجم و یکپارچه ای داشتند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء همچنین از افتتاح دانشگاه پدافند خبر داد و افزود: در این دانشگاه آموزش سامانه های موشکی و پدافندی به جوانان مستعد و عاشق دفاع از ایران اسلامی داده خواهد شد و پذیرش و جذب این دانشگاه از طریق کنکور سراسری خواهد بود.

امیر اسماعیلی گفت: هم اکنون این دانشگاه صدها دانشجوی جوان را آموزش تخصصی پدافند و سامانه های موشکی می دهد.

فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء در ادامه با تاکید بر این که جنگ های آینده، هجومی با حملاتی گسترده است، گفت: چنانچه این بحران ها رخ دهد بی شک قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء خط مقدم دفاع از جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.