به‌ گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه استقلال در خصوص شرایط تیم فوتبال این باشگاه به سوالات زیر پاسخ داد:

* استقلال با غلبه بر ذوب‌آهن به نیمه‌نهایی جام‌حذفی صعود کرد شرایط این تیم را چه طور می‌بینید؟

- بازی با ذوب‌آهن یک دیدار سخت،‌ فشرده و تاکتیکی بود که استقلال به خوبی از پس آن برآمد. به نظرم استقلال به یک تیم هماهنگ،‌ یکدست و خوب تبدیل شده همان تیمی که فصل گذشته جزو چهار تیم نهایی آسیا شد، در حال حاضر نیز در لیگ ایران به تصویر درمی‌آید.استقلال با این شرایطی که دارد می‌تواند مثل فصل گذشته به خوبی به تیم‌ملی کمک کند و همان‌طور که بازیکنانش نقش بسزایی در صعود تیم‌ملی به جام‌جهانی داشته‌اند، الان هم با این شرایطی که دارند می‌توانند به تیم‌ملی کمک کنند. این تیم هیچ مشکلی ندارد و بازیکنان می‌دانند که مردم از آنها قهرمانی می‌خواهند به خاطر همین هرچه در توان دارند برای استقلال می‌گذارند تا در بهترین شرایط باشند.

* فکر می‌کنید استقلال چقدر شانس قهرمانی دارد؟

- شرایط حال‌حاضر استقلال شرایط خوبی است این تیم حرکت رو به جلویی دارد و شانس زیادی برای قهرمانی در دو جام را از آن خود کرده و با درایتی که قلعه‌نویی از خود نشان داده‌ استقلال در بهترین جایگاه در لیگ و جام‌حذفی قرار دارد‌ البته راه دشواری را باید بگذراند تا به قهرمانی برسد. با این حال من امیدوارم این تیم بتواند امسال دو جام قهرمانی را متعلق به خود کند.

* طی این چند روز رسانه‌ها روی آندرانیک تیموریان زوم کرده‌اند و برخی‌ها اعتقاد دارند که این بازیکن باید محروم شود، شما چه نظری در این مورد دارید؟

- آندو چه در زمانی که به عنوان بازیکن جوانان استقلال بازی می‌کرد و چه وقتی که در انگلستان بود همین‌طور فوتبال بازی می‌کرد سیستم فوتبال او فیزیکی است و نمی‌توان خرده‌ای به بازی او گرفت. محکم بازی کردن جزو ذات فوتبالی تیموریان است و به نظرم متأسفانه حرکت او در بازی با ذوب‌آهن را خیلی بزرگ کردند.

بازیکنی داریم که نه فقط در یک بازی بلکه در چند دیدار متوالی با آرنج به صورت بازیکنان می‌زند،‌ اما محکوم نمی‌شود با این حال همه آندو را زیر ذره‌بین بردند در صورتی که این بازیکن حرکت خطای خود را در چند بازی متوالی تکرار نکرده و همان‌طور که گفتم او یک بازیکن با تعصب و پرتلاش است و نوع بازی‌اش این خصوصیت را دارد که همیشه فیزیکی فوتبال بازی می‌کند.

* مهاجمان استقلال هنوز خوب گل نمی‌زنند شما چه نظری در این خصوص دارید؟

- درست است که مهاجمان ما سخت گل می‌‌زنند، اما خوشبختانه مشکل گلزنی ما حل شده که در هر دیدار پیروز هستیم. امیدوارم در بازی‌های بعدی هم بتوانیم آمار گلزنی خود را بالاتر ببریم.

* چه نظری در خصوص تغییرات مدیریتی در باشگاه پرسپولیس دارید؟

- به هر حال رویانیان در این تیم یکی،‌ دو سال زحمت کشید حیف است این آدم‌هایی که به فوتبال می‌آیند و باشگاهداری را یاد می‌گیرند به یکباره از فوتبال محو شوند. او زحمات زیادی را برای باشگاه پرسپولیس کشید و امیدوارم هر اتفاقی که صورت گرفته خیر باشد.

* چه پیش‌بینی از بازی با ذوب‌آهن در لیگ دارید؟

- به نظرم این بازی سخت‌تر از دیداری است که ما در جام‌حذفی مقابل این تیم داشتیم چرا که فاصله کمی برای بازی برگشت داریم و تیم تا حدودی خسته است از طرف دیگر ذوب‌آهن برای انتقام شکست به مصاف ما می‌آید و با توجه به شرایطی که در لیگ دارد حتماً‌ هدف و برنامه‌اش کسب پیروزی مقابل ما است اما به هر حال استقلال هم می‌خواهد صدر جدول را پس بگیرد و طبیعی است که به دنبال سه امتیاز این دیدار باشد. امیدوارم این بازی هم که یک دیدار درگیرانه و فیزیکی می‌تواند باشد با برد استقلال به پایان برسد.

* صحبت خاصی دارید؟

- از هواداران استقلال می‌خواهم به استادیوم بیایند و به تیم کمک کنند.استقلال همیشه به حمایت آنها نیاز دارد هواداران فکر نکنند حالا که استقلال شرایط خوبی دارد به حمایت آنها نیاز ندارد. آنها می‌توانند نقش مهمی در قهرمانی ما داشته باشند و به خاطر همین من از آنها می‌خواهم در این روزهای سخت و حساس تیم محبوب خود را تنها نگذارند.