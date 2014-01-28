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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۹

2 روز تا پایان مهلت ارسال آثار؛

تعداد شرکت کنندگان در جشنواره مطبوعات از 2500 نفر گذشت

تعداد شرکت کنندگان در جشنواره مطبوعات از 2500 نفر گذشت

دبیرخانه بیستمین جشنواره سراسری مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، از مشارکت 2599 نفر از اهالی رسانه در 31 استان کشور در این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد کل آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، 4061 اثر است که از این تعداد، 2644 اثر مربوط به بخش سراسری، 1362 اثر، به بخش محلی و منطقه‌ای و 55 اثر در بخش‌های ویژه به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

بنا بر این گزارش، تعداد کل شرکت کنندگان 2599 نفر گزارش شده که بدون احتساب استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و لرستان به ترتیب، بیشترین مشارکت را در جشنواره داشته‌اند و استان‌های سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان به ترتیب، کمترین میزان مشارکت را در جشنواره دارا هستند.

روزنامه‏‌نگاران، نویسندگان و عکاسان مطبوعات، خبرگزاری‏‌ها و پایگاه‏‌های اطلاع رسانی، تنها 2 روز دیگر فرصت دارند آثار خود را از طریق سامانه الکترونیکی جشنواره به نشانی www.jashnvarehrasaneh.ir  ارسال کنند.

کد مطلب 2223543

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