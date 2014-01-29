نفرات مجاز به شركت در مسابقات انتخابی كشتی آزاد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام حوزه مدیریت تیم‌های ملی، آزادکاران شركت كننده در مسابقات جهاني بوداپست كه موفق به كسب مدال نشده‌اند، نفرات پنجم تا دهم قهرماني كشور (تنكابن)، نفرات تيم ملی جوانان شركت كننده در رقابت‌هاي جهاني بلغارستان 2014، نفرات اول تا سوم مسابقات عمومي (اوپن) بزرگسالان سال 1392 و همچنین نفرات اول مسابقات عمومي (اوپن) جوانان سال 1392 می‌توانند در این پیکارها به میدان بروند.

ضمن اینکه كشتي‌گيران مرتبط با سهميه 10 استان برتر رقابت‌هاي قهرماني كشور (تنكابن) بر مبناي مفاد فرآيند انتخابي تيم ملي به ترتیب استان‌هاي مازندران الف 14 كشتي گير، مازندران ب 11 كشتي‌گير، تهران 11 كشتي‌گير، كرمانشاه 7 كشتي گير، البرز 7 كشتي گير، گلستان 7 كشتي‌گير، همدان 5 كشتي گير، مركزي 5 كشتي گير، لرستان 5 كشتي گير و اردبيل 5 كشتي گير مجوز حضور در این پیکارها دارند.

بر این اساس 6 کشتي گير برگزيده كارگاه‌هاي فني سال 1392 بزرگسالان در هر وزن به ترتيب ذيل می بایست در رقابتهای انتخابی به میدام بروند:

57 كيلوگرم: علي حاج آقانيا- كاظم شيرزادي- مظاهر شربتي- ايمان زارعي- شهروز قاسم پور- حسن قنبرزاده

61 كيلوگرم: ناصر ضيايي- سياوش احمدزاده- سعيد توحيدي زاده- محمد ملكي- حبيب‌اله ترابي- صاحب تقي‌زاده

65 كيلوگرم: سجاد عبدي- جواد ضيايي- وحيد آهنگري- نيما الهي- حميدرضا افضلي- عارف كياني

70 كيلوگرم: عليرضا حسيني- جمال اسماعيلي- جواد سليمي- روح‌اله خدابخش- سيد كاظم سيدالنگي- نعمان عظيمي

74 كيلوگرم: سعيد غلامي- مهرشاد اكبري- حامد عاشق حسيني- محمد مكتب‌دار- محمدرضا زرين پيكر- محمد عظيمي

86 كيلوگرم: پژمان فضل اله تبار- وحيد بيرانوند- كوروش طهماسبي- وحيد شاه محمدي- اميرحسين ميرباباشاهي- اسماعيل محمودي

97 كيلوگرم: فرهاد شيخ – حسين ابراهيمي- عباس طاهر اصلاني- علي ابراهيمي- جابر نوريان- مهران ميرزايي

125 كيلوگرم: مصطفي مظلومي- ياسر نوروزي- پوريا رحماني- اويان نظرياني- عليرضا قاسمي- مهدي گنبداني