آزادکاران منتخب در خانه کشتی اردو زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین اردوی آزادکاران طبق تصمیم حوزه مدیریت تیم‌های ملی تا روز دوم دی‌‍ماه بطول می‌انجامد تا اردونشینان هر چه بیشتر برای رویدادهای بین‌المللی مهیا شوند.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به شرح زير است:

55 كيلوگرم: حسن رحيمی (تهران)، يونس سرمستی (آذربايجان شرقی)، رضا اطری و صابر خانجانی (مازندران)

60 كيلوگرم: مسعود اسماعيل‌پور و بهنام احسان‌پور (مازندران)

66 كيلوگرم: مهدی تقوی (مازندران) و پيمان ياراحمدی (لرستان)

74 كيلوگرم: صادق گودرزی (همدان) عزت‌الله اكبری، رضا مظفری (مازندران) و مصطفی قياسی (لرستان)

84 كيلوگرم: احسان لشگری (قزوين) و عليرضا كريمی (البرز)

96 كيلوگرم: رضا يزدانی، مصطفی صادق‌زاده (مازندران) و جعفر دليری (كرمانشاه)

120 كيلوگرم: كميل قاسمی، عبدالله قمی (مازندران)، محمدرضا آذرشكيب (البرز) و پرويز هادی (آذربايجان شرقی)

مربيان: غلامرضا محمدی(لرستان)، رضا لايق (قزوين)، محمد طلايی (اصفهان)، عليرضا لرستانی (تهران)، امير توكليان (خراسان رضوی) و حسين نقيبی (مازندران)

پزشك: دكتر داود آزادبخت (تهران)

فيزيوتراپ: مهدي كاظمی گرجی (تهران)

سرپرست: علی بيات