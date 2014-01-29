به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر، این ایام را یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های ملت بزرگ ایران در راه اسلام به رهبری حضرت امام خمینی(ره) دانست و افزود: انقلاب اسلامی راه جدیدی را در جهان مملو از ظلم و ستمگری گشود . این انقلاب در زمانی به پیروزی رسید که جهانیان از ظلم ایدئولوژی‌های بشری در دو اردوگاه شرق و غرب به ستوه آمده بودند.

آیت الله آملی لاریجانی با توجه به فروپاشی نظام کمونیستی شرق و در سراشیبی قرار گرفتن نظام سرمایه‌داری غرب تأکید کرد: از آنجا که چنین ایدئولوژی هایی برخاسته از فطرت انسانی نیستند و پیوندی با معنویت ندارند، دیر یا زود از بین خواهند رفت.

رئیس دستگاه قضا انقلاب اسلامی را « راهی جدید مبتنی بر فطرت و متکی بر معنویت» توصیف کرد و افزود: خصوصیت رهبری حضرت امام(ره) این بود که سیاست را با دیانت ممزوج کردند و با بهره‌گیری از نیروی آن، ملت ایران را به حرکت درآوردند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه زمانی یکی از روسای جمهور آمریکا مردم عزیز و قدرتمند و عزتمند ما را بربر و متوحش خوانده بود که این نشان از عمق کینه و حقد آنان دارد، اظهار داشت: بربر و متوحش کسانی هستند که از هزاران کیلومتر آن طرف تر به افغانستان لشکر کشی می‌کنند، کاروان شادی مردم را بمباران می‌کنند، زن و کودک را به خاک و خون می‌کشند، در عراق هزاران انسان بی‌گناه را قتل عام می‌کنند و در فلسطین و بحرین شریک جرمند و در ویتنام نیز آن جنایت‌ها را مرتکب شدند؛ بنابراین بربر و متوحش شما هستید.

آیت الله آملی لاریجانی ترس کشورهای غربی از انقلاب اسلامی ایران را ناشی از شناخت قدرت انقلاب دانست و اظهار کرد: غرب به روشنی دریافته است که انقلاب اسلامی ایران توانایی به حرکت درآوردن دفینه‌ها و رکائز باطنی مسلمانان را دارد و می‌داند اگر بیش از یک میلیارد مسلمان به حرکت درآیند، نظام سلطه با چالش جدی روبرو می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در تحلیل نهضت امام خمینی و آثار و برکات انقلاب اسلامی در جهان امروز اظهار داشت: شما امروز می‌بینید که تفکر شیعی در جهان اسلام و در دنیا یک تفکر معقول، منطقی و معتدل است. حال اینکه تروریست‌ها و تکفیری ها از بطن حکومت‌ها و سلطه‌هایی برخاستند که مورد حمایت کشورهایی مثل آمریکا هستند، دولت‌هایی که شاید یک بار هم در حیات و تاریخ خودشان رنگ انتخابات را ندیده‌اند مورد حمایت آمریکا هستند، آن وقت اینها ادعا می‌کنند که ما از حقوق بشر دفاع می‌کنیم!

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی تلفیق الگوی سیاسی با معنویت و تأسیس مردم‌سالاری دینی است گفت: این دستاورد که مخالف میل نظام سلطه حاصل شده است و از 35 سال استقامت و پایداری مردم و رهبری نظام در برابر ابرقدرت‌ها حکایت می‌کند نشان دهنده این واقعیت است که اگر ملتی متکی به نیروی ایمان باشد از هیچ قدرتی شکست نمی‌خورد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: آنچه نظام سلطه را می‌ترساند گسترش یافتن الگوی برآمده از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به دیگر نقاط جهان به ویژه دنیای اسلام است؛ زیرا در این صورت غرب با چالشی جدی و بزرگ روبرو می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما مفتخریم که با رهبری‌های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری توانسته‌ایم روی پای خود بایستیم و اهداف بلند خود را دنبال کنیم تأکید کرد: انقلاب اسلامی اکنون قوی‌تر از سابق و تواناتر از گذشته در مسیر تعالی و تکامل خود پیش می رود و این باعث افتخار همه ماست و مسئولیت همه مسئولین را هم در خدمت به مردم بیشتر می‌کند و امیدواریم ان شاء الله این نظام به حکومت حضرت ولی‌عصر(عج) منتهی بشود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگر از سخنانش با توجه به انتقاد صورت گرفته در گزارش‌های حقوق بشری از وجود مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در قوانین جمهوری اسلامی اظهار کرد: مجازات اعدام در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا نیز وجود دارد؛ اما آنان با چنین فشارهایی از سوی مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند.

رئیس دستگاه قضا افزود: غربی ها و نهادهای تحت سیطره آنان در حالی از قوانین داخلی ما انتقاد می‌کنند که خودشان حتی اجازه تحقیق و اظهار نظر درباره هولوکاست را به کسی نمی‌دهند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هرچه می‌گذرد بر سخنان ناصحیح غربی‌ها درباره حقوق بشر افزوده می‌شود، گفت: البته ملت ایران و مسئولان کشور به دلیل اینکه خود را از «جان و دل» پایبند به اسلام می‌دانند، هرگز زیربار چنین فشارهایی نمی‌روند و افزون بر این برای همگان روشن است که تهیه گزارش‌های مغرضانه درباره وضع حقوق بشر در ایران برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی است و غربی‌ها واقعاً دغدغه حقوق بشر ندارند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان برخی از مطالب خلاف واقع مندرج در پیش‌نویس جدید گزارشگر حقوق بشر افزود: در این متن نوشته شده است که قضات « تقریباً به طور انحصاری» صرفاً براساس گزارش های نهادهای امنیتی تصمیم‌ می‌گیرند؛ در حالیکه این ادعا دروغی بیش نیست. معنای این ادعا آن است که در دستگاه قضایی قضات مختلف در دادسراها و دادگاه ‌ها خود هیچ تحقیقی انجام نمی‌دهند که دروغ بودن آن چنان واضح است که نیاز به توضیح ندارد.

رئیس دستگاه قضا همچنین یکی از استنباط‌های نادرست از قوانین کشور را که در گزارش‌های قبلی گزارشگر ویژه آمده بود، موجب طرح برخی درخواست های غیرقانونی دانست و گفت: در آن گزارش تغییر برخی از قوانین کشور به دلیل ابهام آنها درخواست شده بود و یکی از موارد ابهام قوانین که مدنظر آنان قرار داشت مجازات جرم توهین بود؛ این در حالی است که در قوانین همه کشورها معانی الفاظ به کار گرفته شده هم دارای مصادیق روشن است و هم مواردی که ممکن است تطبیق معنا بر آنها مشکوک و مورد تردید باشد زیرا اکثر الفاظ به کار گرفته شده در زبان چنین ویژگی‌ دارند. گذشته از این باید خاطرنشان کرد که اتفاقاً در قانون برای جرم توهین مصداق «فحش و الفاظ رکیک» ذکر شده و در قانون دیگر عبارت «هر امری که موجب تخفیف یا تحقیر شود» به کار رفته است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بیشتر مواد مندرج در گزارش‌های حقوق بشری درباره ایران معمولاً مستند به «اظهارات چهره‌های ضدانقلاب و مخالفان جمهوری اسلامی» است اظهار کرد: انتظار طبیعی و عقلانی از هر گزارشگری آن است که بی‌طرف باشد، در حالی که گزارش‌های حقوق بشری درباره ایران با یک‌جانبه‌گرایی تصویری نادرست از کشور و نظام اسلامی ارائه می‌دهد.