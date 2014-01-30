دليل نيامدن بازيكنان خوب فوتسال به مشهد را متوجه شدم/ دلم پيش بازيكنانم است

شهناز ياري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: فوتسال بانوان مشهد داراي پتانسيل ها و بازيكنان كم نظيري است كه اگر همين استعدادها و بازيكنان خوب مشهدي به مشهد بيايند و در كنار يكديگر قرار بگيرند تبديل به تيمي خواهند شد كه چشم بسته تيم هاي حريف را از سر راه بردارند.

وي افزود: مشكلات عديده اي كه در تيم پرسپوليس مشهد وجود دارد باعث شده كه من دليل اينكه بازيكنان خوب و تاپ فوتسال حاضر نيستند براي بازي به مشهد بيايند را تازه متوجه شوم و اگر مي دانستم يك چنين مشكلاتي در فوتسال مشهد وجود دارد هرگز با پرسپوليس مشهد قرارداد نمي بستم.

شهناز ياري با انتقاد از عملكرد مدير تيم فوتسال پرسپوليس بانوان مشهد گفت: مدير عامل تيم در حالي با ما قرارداد امضاء كرد كه هيچ پولي در دست نداشت و ما به قول و قراري كه با وي داشتيم اعتماد كرديم اما الان بعد از گذشت سه ماه نه تنها به ما پولي نداده بلكه بنده مجبور شده ام حدود پنج و نيم ميليون تومان از جيبم براي تيم خرج كنم.

وي افزود: من بعد از مسابقه اي كه در آبادان داشتيم به مشهد بازنگشتم و در حال حاضر هم با توجه به اينكه مدير عامل تيم مي گويد بايد خودت هزينه بليط برگشتت را بدهي و ما پولي براي خريد بليط نداريم بنده نمي توانم به مشهد بيايم.

سرمربي تيم پرسپوليس بانوان مشهد با اشاره به تصميمش مبني بر ادامه يا قطع همكاري با تيم پرسپوليس تصريح كرد: هنوز هيچ چيز مشخص نيست و در صورتي كه مسئول تيم قبول كند بليط برگشتم را تهيه كند شايد بخاطر بازيكنمانم براي مسابقه روز جمعه بر سر تيم حاضر شوم اما بايد تاكيد كنم ادامه كار به اين منوال غير ممكن است.

وي افزود: مگر مي توان تيم را آن هم در ليگ برتر فوتسال كشور بدون پول اداره كرد اما نمي دانم چرا آقايان قبول نمي كنند اشتباه كرده اند و حداقل تيم را به يك اسپانسر خوب بسپارند.

ياري بيان كرد: مگر چند بازي از آغاز ليگ گذشته كه آقايان به اين فلاكت افتاده اند و باشگاهي كه پول ندارد براي مربي اش بليط تهيه كند در ادامه فصل مي خواهد چه كار كند و راهش را چگونه ادامه بدهد.

وي همچنين از دخالت مدير عامل باشگاه در كار هاي فني تيم پرسپوليس انتقاد و عنوان كرد: دخالت مدير عامل تيم در كار فني بنده باعث شد تا من يكي از بهترين بازيكنانم در مسابقه قبلي را همراه نداشته باشم و تيمم يك باخت سنگين را متحمل شود.