متین ورامین با صدرنشینی دوباره اوج گرفت/ اعتماد به نفس، گمشده باریج اسانس

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال با یک اتفاق بزرگ همراه شد. متین ورامین که به روزهای اوج خود در هفته‌های اخیر بازگشته اگرچه در گنبد به زحمت توانست از سد بازرگانی این شهر عبور کند ولی دو امتیازی که شاگردان بانیولی گرفتند به اندازه صدرنشینی آنها ارزش داشت.

متین که در اواخر نیم فصل اول تا حدی افت کرده بود حال در اوج آمادگی قرار دارد و از لغزش صدرنشین لیگ برتر نهایت بهره را برد. این تیم با شرایطی که در پیش گرفته حالا تبدیل به شانس اول قهرمانی این فصل شده است و می‌خواهد ناکامی فینال فصل گذشته را جبران کند.

یکی از دلایلی که باعث شد متین ورامین فاصله امتیازی خود را با صدرنشین لیگ از بین ببرد افت محسوس تیم باریج اسانس کاشان بوده است. شاگردان مصطفی کارخانه در بد مقطعی از فصل دچار افت شدند و هنوز هم از این بحران خارج نشده‌اند. باخت این تیم در خانه شهرداری تبریز اگرچه با اعتراض فراوان سرمربی این تیم به خاطر مسائل حاشیه‌ای همراه شده است با این حال نکته‌ای که در خصوص تیم کاشانی واضح به نظر می‌رسد این است که این تیم انسجام لازم را از دست داده و به نوعی ترس در حرکات بازیکنان این تیم مشهود است. باریج اسانس این روزها بیش از هر چیزی نیاز به بازیابی اعتماد به نفس خود دارد.

این هفته تیم میزان مشهد 3 امتیاز ارزشمند خانگی را در مصاف با شهرداری زاهدان کسب کرد. این در حالی بود که تیم پایین جدولی شهرداری زاهدان مقاومت بسیار خوبی را برابر تیم سوم لیگ از خود به نمایش گذاشت و نشان داد از نظر فنی با توجه به داشته‌هایش تیمی قابل احترام است.

کاله آمل نیز با حمایت طرفدارانش برابر نوین کشاورز تهران به یک برد دیگر دست یافت و پیروزی‌های اخیر خود را ادامه داد. کاله با تیم سوم جدول یعنی میزان خراسان 3 امتیاز فاصله دارد و حالا مترصد یک فرصت است تا خود را به این تیم برساند.

در تهران پیکان مطابق پیش بینی‌ها برابر آلومینیم هرمزگان به دردسر افتاد و در ست پنجم با تجربه‌ای که بازیکنان این تیم داشتند توانست از سد حریف سختکوش خود بگذرد. البته شاگردان اکبری برای دومین بازی متوالی است که برد دو امتیازی کسب می کنند و این یعنی 2 امتیاز در دو هفته از دست داده اند.

اما یکی از اتفاقات جالب توجهی که در هفته هجدهم رخ داد برد تیم سایپا بود. سایپا در کرج چهارمین برد فصل را مقابل شهرداری ارومیه کسب کرد ولی همچنان در قعر جدول رده‌بندی به سر می‌برد. این تیم با نزدیک‌ترین همسایه خود در جدول 5 امتیاز فاصله دارد.

نتایج کامل دیدارهای هفته هجدهم به شرح زیر است:

* کاله مازندران 3 - نوین کشاورز یک(16 - 25، 25 - 22، 25 - 20 و 25 - 22)

* پیکان 3 - آلومینیم المهدی 2(17 - 25، 25 - 19، 24 - 26، 25 - 12 و 15 - 13)

* شهرداری تبریز 3- باریج اسانس کاشان 2(19 - 25، 25 - 23، 25 - 21، 19 - 25 و 15 - 12)

* سایپا البرز 3 - شهرداری ارومیه 2(24 - 26، 25 - 23، 21 - 25، 25 - 18 و 15 - 13)

* جواهری گنبد 2 - متین ورامین 3(25 - 23، 20 - 25، 25 - 23، 21 - 25 و 12 - 15)

* میزان خراسان 3 - شهرداری زاهدان صفر(30 - 28، 25 - 21 و 29 - 27)

جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال:

1- متین ورامین 40 امتیاز(معدل 2.18)

2- باریج اسانس کاشان 40 امتیاز(معدل 1.95)

3- میزان خراسان 37 امتیاز

4- کاله آمل 34 امتیاز

5- پیکان تهران 32 امتیاز

6- شهرداری تبریز 27 امتیاز

7- بازرگانی جواهری گنبد 23 امتیاز

8- آلومینیم هرمزگان 22 امتیاز

9- نوین کشاورز 21 امتیاز(معدل 0.78)

10- شهرداری ارومیه 21 امتیاز(معدل 0.73)

11- شهرداری زاهدان 16 امتیاز

12- سایپا البرز 11 امتیاز