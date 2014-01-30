  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۰

واکنش وزارت خارجه ایران به نطق اوباما:

اوباما تعابیر ناقص و متکبرانه از توافق ژنو دارد/ مانور بر موضوعات وهمی سازنده نیست 

اوباما تعابیر ناقص و متکبرانه از توافق ژنو دارد/ مانور بر موضوعات وهمی سازنده نیست 

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات اوباما در نطق سالانه‌اش را غیر واقع‌بینانه و غیرسازنده خواند و تصریح کرد: مقامات آمریکایی نسبت به پایبندی و تعهد متقابل به وظایف خود در چارچوب برنامه اقدام مشترک دچار فراموشی نشوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالانه‌اش در خصوص ایران و منطقه را غیر واقع بینانه و غیرسازنده ارزیابی کرد.
 
مرضیه افخم با بیان اینکه این سخنان برداشت ناصحیح از پایبندی ایران به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه بومی هسته‌ای کشور است، گفت: توهم تاثیر تحریم‌ها برانگیزه و علاقمندی ایران به مذاکرات هسته‌ای مبتنی بر یک روایت تاریخی اشتباه و تفسیری کاملا غلط از تمایل ایران برای ایجاد فرصتی جدید برای کشورهای غربی جهت برقراری نوع دیگری از روابط با مردم ایران و تلاش در جهت جلب اعتماد این مردم بزرگ و رفع هرگونه تردید در باره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای خود است .
 
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: آمریکا در حالی مهمترین دستاورد خود را ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی می‌داند که این ادعا اصلا موضوعیت ندارد، چون ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و در آینده نیز نخواهد بود و مانور مکرر مقامات آمریکا بر روی موضوعی وهمی و خود ساخته سازنده نیست و حتی می‌تواند مسیر سیاست خارجی آمریکا را به انحراف بکشاند.
 
افخم تاکید رئیس جمهور آمریکا بر وظایف ایران وبی توجهی به اقدامات مسئولانه همه طرف‌های مذاکره کننده را تعبیری ناقص و از سر تکبر خواند و افزود: نباید مقامات آمریکا نسبت به پایبندی و تعهد متقابل به وظایف خود در چارچوب برنامه مشترک اقدام ژنو دچار فراموشی شوند. جمهوری اسلامی ایران به انجام اقدامات  مربوط به خود در برنامه اقدام ژنو پایبند است و معتقد است با اجرای تعهدات و حسن نیت و اراده سیاسی طرف مقابل به ویژه ایالات متحده، امکان دستیابی به راه حل جامع در یک فرصت منطقی و کوتاه کاملا وجود دارد.
 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان دیدگاه و رویکرد ایران برای حل سیاسی بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را کاملا مترقی توصیف کرد و با اشاره به پذیرش و مقبولیت روزافزون این نگرش در سطح جهان اظهار داشت: بطور قطع درک صحیح و جامع و مبتنی بر واقعیات انکارناپذیر امکان حل بحران‌ها را فراهم می‌کند، آمریکا در حالی یکی از قویترین و مسئول‌ترین جریان‌های مردمی لبنان را تروریست می‌داند که همزمان نسبت به جنایات روزمره همه جریانات ریز و درشت تروریستی و تکفیری در منطقه سکوت کرده و نه تنها مانع از این جنایات نمی‌شود بلکه در صدد فراهم آوردن محمل‌های قانونی و مشروع برای آنها است.
 
افخم تاکید کرد:  تا زمانی که این درک ناصحیح وجود دارد حل ریشه‌ای و پایدار تروریسم و بحران‌های ناشی از آن بسیارسخت و دشوار خواهد بود.
 
کد مطلب 2224796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها