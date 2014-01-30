اوباما تعابیر ناقص و متکبرانه از توافق ژنو دارد/ مانور بر موضوعات وهمی سازنده نیست 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالانه‌اش در خصوص ایران و منطقه را غیر واقع بینانه و غیرسازنده ارزیابی کرد.

مرضیه افخم با بیان اینکه این سخنان برداشت ناصحیح از پایبندی ایران به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه بومی هسته‌ای کشور است، گفت: توهم تاثیر تحریم‌ها برانگیزه و علاقمندی ایران به مذاکرات هسته‌ای مبتنی بر یک روایت تاریخی اشتباه و تفسیری کاملا غلط از تمایل ایران برای ایجاد فرصتی جدید برای کشورهای غربی جهت برقراری نوع دیگری از روابط با مردم ایران و تلاش در جهت جلب اعتماد این مردم بزرگ و رفع هرگونه تردید در باره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای خود است .

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: آمریکا در حالی مهمترین دستاورد خود را ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی می‌داند که این ادعا اصلا موضوعیت ندارد، چون ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و در آینده نیز نخواهد بود و مانور مکرر مقامات آمریکا بر روی موضوعی وهمی و خود ساخته سازنده نیست و حتی می‌تواند مسیر سیاست خارجی آمریکا را به انحراف بکشاند.

افخم تاکید رئیس جمهور آمریکا بر وظایف ایران وبی توجهی به اقدامات مسئولانه همه طرف‌های مذاکره کننده را تعبیری ناقص و از سر تکبر خواند و افزود: نباید مقامات آمریکا نسبت به پایبندی و تعهد متقابل به وظایف خود در چارچوب برنامه مشترک اقدام ژنو دچار فراموشی شوند. جمهوری اسلامی ایران به انجام اقدامات مربوط به خود در برنامه اقدام ژنو پایبند است و معتقد است با اجرای تعهدات و حسن نیت و اراده سیاسی طرف مقابل به ویژه ایالات متحده، امکان دستیابی به راه حل جامع در یک فرصت منطقی و کوتاه کاملا وجود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان دیدگاه و رویکرد ایران برای حل سیاسی بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را کاملا مترقی توصیف کرد و با اشاره به پذیرش و مقبولیت روزافزون این نگرش در سطح جهان اظهار داشت: بطور قطع درک صحیح و جامع و مبتنی بر واقعیات انکارناپذیر امکان حل بحران‌ها را فراهم می‌کند، آمریکا در حالی یکی از قویترین و مسئول‌ترین جریان‌های مردمی لبنان را تروریست می‌داند که همزمان نسبت به جنایات روزمره همه جریانات ریز و درشت تروریستی و تکفیری در منطقه سکوت کرده و نه تنها مانع از این جنایات نمی‌شود بلکه در صدد فراهم آوردن محمل‌های قانونی و مشروع برای آنها است.

افخم تاکید کرد: تا زمانی که این درک ناصحیح وجود دارد حل ریشه‌ای و پایدار تروریسم و بحران‌های ناشی از آن بسیارسخت و دشوار خواهد بود.