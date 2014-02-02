باید به دیپلماسی فرصت داد/تحریم های جدید علیه ایران فرصت به دست آمده را از بین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور از مواضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت کرد.

وی با ارسال نامه ای به سناتور کارل لوین که از طرفداران اعمال تحریم های جدید علیه ایران است نوشت: اعمال تحریم های جدید علیه ایران می تواند فرصت نادر به دست آمده برای حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران را از بین ببرد.

کلینتون در این نامه نوشته است: حالا که این مذاکرات در جریان است ما باید هر کاری که می توانیم بکنیم تا ببینیم آیا می توان به یک توافق نهایی رسید و به قول اوباما باید به دیپلماسی فرصت دهیم در حالی که تمامی گزینه ها را روی میز حفظ کرده ایم.