حسين نحوينژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از تأسيس 10 بنياد فرزانگان در سطح كشور خبر داد و ابراز کرد: بنياد فرزانگان يك نهاد نيمه دولتي و مردمي است كه با همكاري بهزيستي و كميته امداد امام راهاندازي ميشود و كار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي و ورزشي به سالمندان را بر عهده دارد.
وي همچنين از تصويب كليات طرح بيمه مراقبت از سالمندان در شوراي عالي بيمه اطلاع داد و افزود: اين طرح شامل پرداخت تمام هزينههاي مراقبت از سالمندان خواهد بود كه سالمندان در صورت بد سرپرست بودن يا نداشتن مراقب و خانواده و يا تحت پوشش بيمه نبودن، نگراني براي هزينههاي مراقبتي خود نداشته باشد.
طرح بيمه مراقبت از سالمندان
وي با بيان اينكه در حال حاضر تنها 30 درصد سالمندان كشور از پيوست بيمه تكميلي در ساختار بيمهاي خود بهره مند هستند گفت: طرح بيمه مراقبت از سالمندان، تمام هزينههاي مراقبتي شامل خدمات بهداشتي، درماني، مراقبتي و نگهداري سالمندان اعم از اينكه تحت پوشش بيمههاي درماني باشند يا نباشند را شامل ميشود.
نحوی نژاد عنوان کرد: اين طرح پس از بررسي و تصويب جزئيات به صحن دولت ميرود تا در صورت نياز، لايحه مربوطه در كميسيون تخصصي و صحن دولت تصويب و به مجلس ارائه شود.
وي در خصوص تأمين منابع پرداخت هزينههاي اين بيمه گفت: سه منبع يارانه سازمان بهزيستي، درآمدهاي طرح هدف مندي يارانهها و حق بيمه خود سالمندان در طي دوران اشتغال، براي اين موضوع در نظر گرفته شده است.
مشاور رئيس سازمان بهزيستي گفت: 280 هزار سالمند در حال حاضر تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند و حدود 3 ميليون نفر نيز از خدمات مستمري و درماني كميته امداد و صندوقهاي بازنشستگي دولتي و غير دولتي استفاده ميكنند.
وي با بيان اينكه طبق سرشماري سال 90، حدود 6 ميليون سالمند در كشور زندگي ميكنند گفت: اگر بخواهيم متناسب با شيب تند سالمندي در جمعيت كشور پيش برويم، بايد سريع تر حركت كنيم.
30 سال ديگر، يك چهارم جمعيت كشور سالمند خواهند بود
نحوی نژاد ابراز کرد: بر اساس برآوردهاي سازمان بهزيستي، تا كمتر از 30 سال ديگر، يك چهارم جمعيت كشور سالمند خواهند بود كه اين صعود جمعيت سالمندان، تدابير بسيار ويژهاي را در سطح سازمانهاي دولتي و نهادهاي مردمي، طلب ميكند.
رئيس شوراي ملي سالمندان كشور بلا اشاره به ضمانت اجرايي براي سياستها و برنامههاي اين شورا افزود:از آنجا كه اين شورا بر اساس قوانين برنامهي سوم و چهارم توسعه تأسيس شده، تصميمات و برنامههاي آن براي تمام دستگاهها لازمالاجراست.
وي با تأكيد بر اينكه تمام دستگاههاي اجرايي بايد براي ساماندهي امور سالمندان همكاري جدي داشته باشند گفت: در سال گذشته به منظور تكريم سالمندان، به بانكها بخشنامه شد كه براي اين قشر از جامعه، نوبت دهي جداگانه منظور شود اما اينكه اين بخشنامه تا چه ميزان اجرايي شده، همه ما بايد احساس مسؤوليت كرده و آن را پيگيري كنيم تا به اجراي كامل برسد.
تشکیل شورای ملی سالمندان در 20 استان کشور
وي همچنين از راهاندازي پورتال شوراي عالي سالمندان كشور، چاپ كتاب و بروشور، تدوين سند جامع سالمندان و تشكيل شوراي ساماندهي سالمندان در 20 استان كشور، به عنوان برنامههايي ياد كرد كه تا كنون توسط شوراي عالي سالمندان كشور به اجرا درآمده است.
وي خواستار ورود همهي نهادهاي دولتي و مردمي بخصوص در بخش فرهنگ سازي و اطلاعرساني در زمينه مشكلات و آسيبهاي دوران سالمندي شد.
نحوينژاد گفت: مسائل سالمندان، در آينده نزديك به نوعي همه خانوادههاي ايراني را درگير ميكند بنا بر اين تمام مردم بايد در مقابل اين مسئله حساس باشند و آن را يك مسئلهيمهم و حياتي براي خانواده تلقي كنند.
وي افزود: سازمان بهزيستي، كارگاههاي آموزشي براي بررسي و يافتن راهكار براي مشكلات و آسيبهاي دوران سالمندي را آغاز كرده و انتظار ميرود تمام دستگاهها از جمله صدا و سيما، مطبوعات، وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي و نهادهاي امامت جمعه در سراسر كشور، در اين زمينه اطلاعرساني و آگاه سازي کنند.
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