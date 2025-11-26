مریم اسمعیل‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور موافقت اصولی برای راه‌اندازی بنیاد فرزانگان در تویسرکان اظهار کرد: با تصویب کمیسیون ماده ۲۶، مؤسسان بنیاد می‌توانند مراحل بعدی صدور پروانه فعالیت را دنبال کنند.

وی با اشاره به رتبه نخست شهرستان تویسرکان در شاخص سالمندی، افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی سالمندان با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است و فراخوان تأسیس مرکز نگهداری سالمندان و مرکز روزانه نیز در دستور کار قرار دارد.

اسمعیل‌بیگی با تأکید بر اینکه تمامی ادارات و نهادها باید درگیر مدیریت پدیده سالمندی باشند، خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر شورای سالمندان شهرستان، مصوبات متعددی تصویب شد که مهم‌ترین آنها شامل اختصاص فضای ورزشی ویژه سالمندان، برگزاری نشست‌های بین‌نسلی مانند برنامه‌های قصه‌گویی، تخصیص بخشی از عوارض پرداختی به حوزه سالمندی و اجرای دوره‌های آموزشی ویژه سالمندان و تربیت مربی سالمندیاری است.

رئیس بهزیستی تویسرکان ادامه داد: لازمه ارتقای سلامت و مراقبت جامع از سالمندان، برنامه‌ریزی سطح بالای مدیریتی است. در این راستا اجرای برنامه پیری‌شناسی فعال شامل غربالگری دوره‌ای بیماری‌های شایع سالمندی، توسعه خدمات مراقبت در منزل و پرستاری سیار و راه‌اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی سالمندان ضروری است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری مستمر میان دستگاه‌ها عنوان کرد: این برنامه‌ها زمانی عملی خواهد شد که مجموعه دستگاه‌های مرتبط از جمله بهزیستی، شهرداری، بهداشت و درمان، اداره کار و میراث فرهنگی در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک، وظایف خود را شفاف اجرا کرده و بودجه مشخص و پایدار برای آن اختصاص یابد.