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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶

اکیپ گزارش داد:

"میشاییل شوماخر" از حالت کما خارج می‏‎شود/ مدیر "شومی" تکذیب کرد!

"میشاییل شوماخر" از حالت کما خارج می‏‎شود/ مدیر "شومی" تکذیب کرد!

گروه پزشکی میشاییل شوماخر خبر خروج اسطوره رقابتهای فرمول یک از حالت کما را تکذیب کرد با این حال خبر روزنامه فرانسوی "اکیپ" مبنی بر اینکه "شومی" واکنش مثبت از خود نشان داده را رد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک ماه از زمانی که "میشاییل شوماخر" به هنگام اسکی در ارتفاعات آلپ به حالت کما رفت، می گذرد. راننده اسطوره ای فرمول یک در بیمارستان گرنوبل بستری است و تا به حال دو بار  تحت عمل جراحی قرار گرفته تا لخته‎های خون از سرش خارج شود.

روزنامه تلگراف انگلستان روز گذشته به نقل از اکیپ خبری منتشر کرده بود مبنی بر اینکه "شوماخر" آهسته آهسته از حالت کما خارج می‎شود و پس از آن مدیر شومی بی آنکه این خبر را تکذیب کند از مردم خواسته بود به شایعات اهمیتی ندهند.

خانم "سابین کهل" گفت: من تاکید می‎کنم هر خبری که به غیر از کانال پزشکی در خصوص سلامتی شوماخر مطرح شود، شایعه است.

 

کد مطلب 2224837

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