"میشایل شوماخر" واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوست نزدیک شوماخر، فیلیپه ماسا، که به تازگی بر بالین وی حضور پیدا کرده گفت: او می‎خوابد و طبیعی به نظر می‎رسد. چند بار هم با دهانش واکنش نشان داد.

ماسا به روزنامه بیلد گفت: خوشحالم که زمانی را در کنار شوماخر بودم. با او خیلی صحبت کردم. درباره ماشین جدید و درباره اینکه تیممان چه عملکردی داشت. سعی کردم به او بهترین انرژی ممکن را بدهم. شومی مرد خیلی قدرتمندی است و واقعا امیدوارم که بتواند دوباره از زندگی‎اش لذت ببرد.

فیلیپه ماسا که در سال 2006 در تیم فراری با شوماخر هم تیمی بود در حال حاضر در تیم "ویلیام مرسدس" حضور دارد. وی نگفت که دقیقا چه زمانی با شوماخر ملاقات کرده است.

"میشاییل شوماخر" از 29 دسامبر که در حین اسکی بازی در گرنوبل فرانسه دچار حادثه شد در حالت کما به سر می‌برد.