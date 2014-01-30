به گزارش خبرنگار مهر از قم، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر پنج‌شنبه در دیدار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنانی با اشاره به جریان حادثه طبس و امداد غیبی الهی در این حادثه اظهار داشت: آمریکایی‌ها برای پیاده کردن نقشه‌های خود همه جوانب کار را سنجیدند و بعد از آن نیروهای خود را در صحرای طبس مستقر کردند اما در نهایت شن‌های این صحرا نگذاشتند که آنها به اهداف خود دست یابند.

وی جنگ 8 ساله تحمیلی در کشور را مایه خیر و برکت دانست و افزود: باید با تکیه بر امکانات و توانمندی‌های داخل کشور مشکلات پیش رو را حل کرد.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: زمانی کشور ما به دست مستشاران آمریکایی بود و بدنه کشور به بیگانگان وابستگی داشت و کسی تصور نمی‌کرد روزی ایران از دست آنها خارج شود.

وی گفت: ملت ایران بسیار خوب و دارای ضریب هوشی بالایی است که باید سعی شود توانمندی‌های داخلی مدیریت و تقویت شود.

آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: هوش علمی ایرانیان نسبت به سایر کشورها بالاتر است و ما باید به گونه‌ای زندگی کنیم که در تمامی جهات الگو باشیم.

وی افزود: باید طوری عمل کنیم که هر روز دشمنان نگویند همه گزینه‌ها روی میز است. آنها باید بداند که روزگاری در کشور ما بودند و ما آنها را بیرون کردیم.

بیان نقاط ضعف دیگران به مصلحت نیست

این مفسر قرآن کریم در ادامه تصریح کرد: دیدن و بیان نقاط ضعف دیگران به مصلحت نیست اگرچه در گذشته مشکلاتی وجود داشته است باید دست به دست هم دهند و بر اساس امکانات پیش رو برای حل مشکلات تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت باید به بخش کشاورزی و تولید در این زمینه توجه ویژه ای داشته باشد افزود: کشور ما 4 فصل است و باید از تمامی این ظرفیت‌ها برای تامین مایحتاج داخل استفاده کرد.

انتقاد از نحوه مدیریت تامین برخی از کالاهای اساسی

وی با انتقاد از نحوه مدیریت تامین برخی از کالاهای اساسی همانند گندم، اظهار داشت: زمانی در کشور جشن خودکفایی گندم را برگزار کردند و بعد از آن مقداری گندم به کشور وارد شد و در برهه‌ای به دلیل تحریم‌ها و در دست نبودن علوفه گندم‌ها برای خوراک دام استفاده شد تا تلف نشوند که این گونه تصمیم گیری‌ها نشانه عدم مدیریت صحیح و ضعف در تصمیم گیری‌ها است.

آیت الله آملی تاکید کرد: مسئولان باید مشکلات این چنینی همانند تهیه علوفه در کشور را مدیریت کنند چرا که برخی از اقدامات ریشه‌ای است و تامین علوفه به منزله آن است که گوشت و لبنیات با قیمت مناسب تری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه هم اکنون هزاران هکتار زمین در همسایگی دریا داریم افزود: نباید به فکر انتقال آب خزر به بخش مرکزی کشور باشیم بلکه باید از ظرفیت زمین های اطراف دریا برای کشت استفاده کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: ما جهانی فکر می‌کنیم و با کسی قهر نیستیم اما ناز کسی را هم نمی‌کشیم. کشور ما دارای امکانات و ظرفیت‌های فراوانی است و امید است با رهبری‌های مقام معظم رهبری حمایت مراجع و همدلی مردم و مسئولان مشکلات مشکل حل شود.