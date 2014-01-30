معاون اول رئیس جمهور از طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز در ابتدای سفر یکروزه خود به شهر مقدس قم به زیارت بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) رفت.

جهانگیری بعد از دیدار با حجت الاسلام سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)،به بازدید طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر پرداخت.

در این بازدید مسئولان اجرایی این طرح به تشریح پیشرفت پروژه و همچنین جزئیات اقدامات صورت گرفته پرداختند.

وزیر راه و شهرسازی نیز که در این سفر اسحاق جهانگیری را همراهی می کرد در خصوص اجرای پروژه طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر اظهار داشت: امید است با تخصیص اعتبارات به موقع بتوان این طرح را تا هفته دولت سال آینده به پایان رساند.

عباس آخوندی اظهار داشت: در تمامی طرح های توسعه حرم مطهر حضرت معصومه، گنبد و گلدسته ها به عنوان نماد قم مد نظر قرار گرفته و سازه ای بلندتر از آن در اطراف حرم ساخته نخواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در پایان این دیدار اظهار امیدواری کرد تلاش می شود با تخصیص اعتبارات به موقع بتوانیم این طرح بزرگ را که کمک خوبی به زائران و مجاوران حریم کریمه اهل بیت خواهد کرد هر چه زودتر به پایان رساند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به دیدار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رفت.

در این دیدار اسحاق جهانگیری ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه استان قم به توافقنامه ژنو اشاره کرد و اظهار داشت: این توافق دستاوردهای بزرگی می تواند برای دولت یازدهم داشته باشد.

وی در این سفر با تعدادی از مراجع معظم تقلید دیدار و گفتگو خواهد کرد و سپس در شورای برنامه ریزی استان قم حضور خواهد یافت.