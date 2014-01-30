۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

بدون حضور خبرنگاران؛

جهانگیری با آیت الله وحید خراسانی دیدار کرد

قم - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور با آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع تقلید قم دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری قبل از ظهر پنج‌شنبه در ادامه برنامه‌های خود در سفر به قم با حضور در دفتر آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که بدون حضور خبرنگاران و به صورت خصوصی برگزار شد، مسائل مهم کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور همچنین صبح امروز با آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و جوادی آملی دیدار کرد.

زیارت حرم کریمه اهل بیت(ع) و بازدید از طرح توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) از دیگر برنامه‌های جهانگیری در قم بود.

معاون اول رئیس جمهور عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی استان شرکت خواهد کرد و سپس با تعدادی دیگر از علما و مراجع تقلید قم دیدار خواهد داشت.

