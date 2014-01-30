فقط نیازمندان باید از یارانه استفاده کنند/ در سیاست خارجی شفاف تر با مردم صحبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور که پیش از ظهر پنج شنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: دولتی که هم اکنون سرکار آمده هم در اسم و هم در واقعیت روحانی است و این امر بسیار مهمی است.

وی ادامه داد: رای دادن مردم به حجت الاسلام روحانی نشان دهنده آن است که هنوز مردم به روحانیت علاقه‌مند هستند.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه دولت تاکنون اقدامات خوبی انجام داده و امید را در دل مردم ایجاد کرده است، گفت: مشکلاتی از گذشته تا زمان روی کارآمدن دولت یازدهم وجود داشته و این دولت میراث دار مشکلات گذشته است، بنابراین همه باید تلاش کنند که این مشکلات را برطرف کنند.

آیت الله مکارم شیرازی خطاب به معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: مسئولان باید مشکلاتی که در کشور وجود دارد را حل کنند تا امیدی که در دل مردم ایجاد شده است روز به روز شکوفاتر شود.

وی عنوان داشت: مردم نیز نباید انتظار داشته باشند که مشکلات یک روزه حل شود، در واقع باید با تدبیر و امید کارها را پیش برد، درعین حال نباید انتظار کارمعجزه آسایی داشت.

در زمینه مسائل سیاست خارجی باید شفاف تر با مردم صحبت شود

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل خارجی اظهار داشت: در زمینه مسائل سیاست خارجی باید شفاف تر با مردم صحبت شود تا مردم از نزدیک این موضوعات را درک کنند.

وی با اشاره به سخنان اخیر جان کری تصریح کرد: وزیر امور خارجه آمریکا حرف‌هایی می‌زند که در واقع با استفاده از آن‌ها قصد تضعیف نظام ما را دارد اما باید دانست که این حرف‌ها و سخنان هیچ اثری نداشته و بیهوده است.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با بیان اینکه باید از غرض ورزی پرهیز کرد چرا که دولت با غرض ورزی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، گفت: هم اکنون شاهدیم که با اقدامات کنونی دولت پیشرفت‌های خوبی ایجاد شده است و امید است این برنامه‌ها ادامه یابد، همچنین انتظار می‌رود مجموع برنامه‌ها در راستای تقویت دین داری مردم باشد.

وی در خصوص طرح هدفمند سازی یارانه‌ها نیز اظهار داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که فقط نیازمندان بتوانند از یارانه استفاده کنند و اگر قرار است افزایش قیمتی باشد باید با شیب ملایم صورت بگیرد تا به مردم فشار زیادی وارد نشود.

این مفسر قران کریم، با بیان اینکه موضوعات فرهنگی از نظر ما بسیار دارای اهمیت است، گفت: برخی بحث آزادی و تمدن اروپایی را مطرح می‌کنند اما باید دانست که ما براساس آزادی اسلامی رفتار می‌کنیم و اگر قرار باشد همانند اروپایی‌ها باشیم به مشکلات زیادی که آنها با آن مواجه شدند رو به رو می‌شویم.

نباید نظام ارزشی در کشور تضعیف شود

آیت الله مکارم شیرای با تاکید بر حفظ نظام ارزشی در کشور ابراز داشت: نباید نظام ارزشی در کشور تضعیف شود، چراکه ارزش‌ها پشتوانه‌ای برای کشور است.

بی مهری دولت‌ها نسبت به قم موجب تاسف است

وی در بخش پایانی سخنان خود در خصوص مشکلات استان قم ابراز داشت: بی مهری دولت‌ها نسبت به قم موجب تاسف است، قم مظلوم پیش از انقلاب هم مورد غضب رژیم ستم شاهی بود و بعد از انقلاب هم برخی می گویند چرا باید این قدر برای این شهر کار کرد.

این مرجع تقلید تصریح کرد: دولت باید بداند که قم شهری مانند سایرشهرها و بلکه شهری فراملی است که مهمانان خارجی زیادی درآن حضور دارند.

وی از رئیس جمهور نیز خواست نسبت به تخصیص اعتبارات مناسب در راستای توسعه و عمران این استان اهتمام ویژه ای داشته باشد.