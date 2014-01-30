ابراهیم داروغهزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: امسال برای اکثر خبرنگاران و اهالی رسانه، اعم از فعالان رسانههای مکتوب، مجازی و حتی صداوسیما که متقاضی دریافت کارت حضور در کاخ جشنواره بودهاند، کارت صادر شده و اهالی رسانه با همین کارتها امکان بهرهمندی از امکانات مختلف را در کاخ جشنواره خواهند داشت.
داروغهزاده افزود: حتی تمامی گروههای رادیویی و تلویزیونی که متقاضی امکانات برای ضبط و پخش برنامه از محل برج میلاد بودهاند، امکانات لازم را دریافت کردهاند و در این زمینه تنها بخش کوچکی از عوامل تولیدی این برنامهها هستند که با مشورت خود این عزیزان امکان حضورشان در سالن اصلی نمایش آثار جشنواره وجود ندارد و در این زمینه با محدودیت دسترسی مواجه خواهند بود.
رئیس کاخ جشنواره فیلم فجر درباره تأخیر در صدور و نیز بروز برخی ایرادات و اشکالات در کارت برخی اهالی رسانه هم توضیح داد: درباره این مسئله حتماً دوستان روابط عمومی میتوانند با جزئیات بیشتری پاسخگو باشند اما نکتهای که نباید فراموش کنیم این است که امسال فرآیندی را برای نخستین بار تجربه کردیم و آن ارسال تقاضا و ثبتنام برای دریافت کارت جشنواره از طریق اینترنت بود.
وی افزود: طبیعتاً این اولین برنامهریزی نقاط ضعفی داشته که صرفا در طول اجرا نمایان میشد. بخشی از کمبودها و ایرادات شاید ناشی از این تجربه باشد که سعی داریم در ادامه و برای سالهای بعد ایرادات آن را به حداقل برسانیم.
داروغهزاده تصریح کرد: تمام این روند برای این منظور طراحی و اجرا شد که ما بتوانیم محیطی امن و آرام برای اهالی رسانه در کاخ جشنواره فراهم آوریم. دوستانی که خودشان همواره این تقاضا را داشته اند تا حد امکان از ورود مهمانان متفرقهای که تنها در همین 10 روز مهمان سینما هستند، به کاخ جشنواره جلوگیری شود.
وی ادامه داد: طبیعتاً شلوغی کاخ جشنواره در فعالیت رسانهها ایجاد اختلال میکرد و ما هم به همین منظور در این دوره برای ثبت نام اینترنتی برنامهریزی کردیم و امیدواریم در آینده بتوانیم ایرادات و اشکالات آن را هم کاهش دهیم.
داروغهزاده در پاسخ به این پرسش که آیا حذف نام رسانه متبوع از کارتهای صادر شده برای اهالی رسانه با هدف و پیش بینی خاصی بوده است هم گفت: نه قطعاً در این زمینه برنامهریزی و هدفگذاری خاصی مدنظر نبوده و در این زمینه قطعاً تعمدی در میان نبوده است.
وی در پایان تأکید کرد: تمام سعی ما ارائه خدماتی صحیح و سالم به اهالی رسانه در طول برگزاری جشنواره است. امیدواریم در این زمینه بتوانیم میزبان خوبی برای مهمانان این جشن ملی باشیم.
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