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۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۷

هفته بیست و پنجم لیگ برتر؛

ملوان برابر نفت پیروز شد/ توقف فولاد در زمین سایپا

ملوان برابر نفت پیروز شد/ توقف فولاد در زمین سایپا

در دیدارهای همزمان هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال تیم نفت تهران در زمین ملوان با دو گل شکست خورد و فولاد خوزستان هم در زمین سایپا متوقف شد. دو دیدار دیگر نیز گلی در بر نداشت.

 به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با برگزاری چهار دیدار همزمان آغاز شد. در این دیدارها که از ساعت 14:30 امروز جمعه برگزار شد شکست نفت تهران و توقف فولاد خوزستان مهمترین اتفاقات بود. نتایجی که این دو تیم مدعی کسب کردند کاملا به سود استقلال بوده است.

نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:

* ملوان بندر انزلی 2 - نفت تهران صفر
گل: مهدی دغاغله(30) و شاهین ثاقبی(53)

* ذوب‌آهن اصفهان صفر - گسترش فولاد تبریز صفر

* راه‌آهن سورینت صفر - صبای قم صفر

* سایپا البرز صفر - فولاد خوزستان صفر

کد مطلب 2225510

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