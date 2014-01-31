ملوان برابر نفت پیروز شد/ توقف فولاد در زمین سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با برگزاری چهار دیدار همزمان آغاز شد. در این دیدارها که از ساعت 14:30 امروز جمعه برگزار شد شکست نفت تهران و توقف فولاد خوزستان مهمترین اتفاقات بود. نتایجی که این دو تیم مدعی کسب کردند کاملا به سود استقلال بوده است.

نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است:

* ملوان بندر انزلی 2 - نفت تهران صفر

گل: مهدی دغاغله(30) و شاهین ثاقبی(53)



* ذوب‌آهن اصفهان صفر - گسترش فولاد تبریز صفر



* راه‌آهن سورینت صفر - صبای قم صفر



* سایپا البرز صفر - فولاد خوزستان صفر