سی و دومین جشنواره تئاتر فجر به گام آخر رسید/ تماشاگران «فریب» خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر جمعه 11 بهمن ماه نمایش «آرش ساد» به کارگردانی محمد رحمانیان در دومین شب اجرای خود در دو نوبت 18 و 21 میزبان علاقمندان به تئاتر شد. از آنجا که شب اول اجرا برخی از تماشاگران نمایش به دلیل ازدحام جمعیت، کم شدن ظرفیت سالن و همچنین به موقع حاضر نشدن برخی از مخاطبان در تالار حافظ پشت درهای بسته مانده و دست خالی به خانه هایشان برگشته بودند، شب گذشته یک ساعت قبل از آغاز نمایش خودشان را به تالار وحدت رسانده تا بتوانند با خیال راحت به دیدن نمایشی از محمد رحمانیان بنشینند. با این وجود باز هم تعدادی از تماشاگران نتوانستند به سالن نمایش راه پیدا کنند.

نمایش «آرش ساد» که تلفیقی است از برخوانی «آرش» اثر بهرام بیضایی و «مارا ساد» پتروایس در ارتباط با بیماران تیمارستان آزادی است که قصد دارند قبل از تخریب این آسایشگاه برخوانی آرش را اجرا کنند. بنابراین در فاصله دو ساعت مانده به تخریب آسایشگاه، بیماران با همراهی مسئولان تیمارستان نمایش «آرش ساد» را به صحنه می برند. قبل از پایان نمایش نیز از تماشاگران خواسته می شود به دلیل عملیات تخریب هرچه سریعتر سالن را ترک کنند.

اجرای این نمایش بر خلاف روال معمول به جای شروع شدن در داخل سالن حافظ از لابی تالار آغاز شد و قبل از ورد تماشاگران به سالن بیماران تیمارستان از در ورودی تالار حافظ وارد شده و در میان جمعیت حاضر در لابی که منتظر ورود به تالار بودند به جست و خیز پرداختند. پس از آن مسئولان تیمارستان بریا تماشاگران توضیح دادند که قرار است این بیماران برخوانی آرش را قبل از تخریب تیمارستان برایشان اجرا کنند. بعد از این توضیح بیماران وارد تالار حافظ می شوند و بعد از جایگزین شدن تماشاگران روی صندلی هایشان نمایش عملا آغاز می شود. وجود بالانویس به زبان انگلیسی در اجرای این نمایش یکی از نکات جالب توجه بود که در این دوره کمتر شاهد بودیم نمایش‌های ایرانی از آن بهره ببرند.

با وجود اینکه بازیگران این نمایش به جز مهتاب نصیرپور که ایفاگر نقش آرش بود همگی از هنرجویان کلاس بازیگری نصیرپور در کشور کانادا بودند اما تسلط شان بر متن نمایشنامه و اجرای بی نقصی که از برخوانی آرش روی صحنه ارائه کردند تماشاگران را به تعجب واداشت. همگی بازیگران نمایش اجرای جذاب و گیرایی روی صحنه داشتند و در پایان نیز مورد تشویق علاقمندان قرار گرفتند.

محمد رحمانیان کارگردان این اثر نمایشی در پایان اجرا با اشاره به تصویر بهرام بیضایی که بر پرده ویدئو پروجکشن نقش بسته بود یاد این هنرمند سفرکرده را گرامی داشت. رحمانیان این اثر نمایشی را پیش از این در ونکور کانادا نیز به صحنه برده است. بعد از اجرای این نمایش در قالب جشنواره تئاتر فجر، «آرش ساد» از 21 تا 23 بهمن ماه در دو نوبت در تالار وحدت اجرای عمومی می شود.

تماشاگران در آخرین روز جشنواره «فریب» خوردند

در آخرین روز از جشنواره تئاتر فجر سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان دومین اجرای نمایش «فریب» کاری از کشور اسپانیا بود. این نمایش بر اساس داستانی از پیتر اشلمیل اجرا شد و داستان آن درباره یک سایه است که روح شخصی را مجسم می کند. نمایش تاکید دارد که ارزش هایی همچون دوستی و اعتماد به نفس ابزارهای قدرتمندی در نبرد با شخصیت شریر آقای مالاسومبرا که کاراکتر اصلی نمایش است، هستند.

نویسنده و دراماتورژ این نمایش بر عهده مکس است و این اثر نمایشی با کارگردانی مشترک اندرو کروز و تومئو گومیلا طی دو شب در تالار اصلی تئاتر شهر میزبان علاقمندان تئاتر بود.

اندرو کروز متولد شیلی و دانش آموخته حرکات موزون معاصر از دانشگاه شیلی است و در حال حاضر روی روابط میان اشیاء ، بدن و هنرهای تجسمی تحقیق می کند. تومئو گومیلا هنرمند اسپانیایی و مدرس تئاتر «بدن، آب و هوا» نیز در زمینه زبان های مختلف تئاتر تحقیق می کند.

شب گذشته ﭘﺪﺭﻭ ﻭﯾﯿﻨﺎ سفیر اسپانیا نیز به همراهی جمعی از اطرافیانش در سفارت به دیدن این اثر نمایشی نشست.

جشنواره تئاتر فجر به ایستگاه آخر رسید

جشنواره سی و دوم تئاتر فجر شب گذشته در حالی به ایستگاه پایانی خود رسید که علاوه بر نمایش های «فریب» و «آرش ساد» آثاری چون «بی‌استخوان» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی، «تار شیشه‌ای» به نویسندگی و کارگردانی مهدی صباغی، «رویای پروانه‌ای» به کارگردانی جونجو کیم محصول مشترک سه کشور ایران، کره جنوبی و فرانسه، «اپرای عروسکی لیلی و مجنون» به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور، «زندگی انسان» نوشته نیکلایویچ آندریف به کارگردانی مسعود دلخواه، زنان ایبسن- عقابی در قفس» به کارگردانی یونی داهر از کشور نروژ، «زمان لرزه» به نویسندگی اصغر گروسی و کارگردانی مشترک محمدرضا درند و سعید زندی، «زندگی در تئاتر» نوشته دیوید مامت به کارگردانی محمد برهمنی در تالارهای مختلف نمایشی میزبان علاقمندان به تئاتر بودند.

سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری قادر آشنا شنبه 12 بهمن با برپایی مراسم اختتامیه در تالار وحدت به کار خود پایان می دهد.