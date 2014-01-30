به گزارش خبرنگار مهر، در دوازدهمین روز از اجراهای صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر تالارهای مختلف نمایشی با اجراهای مختلف ایرانی و خارجی میزبان علاقمندان تئاتر بودند.

نمایش «مده آ» نوشته سیما بنیادی و به کارگردانی میلاد نیک آبادی در دومین شب از اجرای خود در جشنواره تئاتر فجر به نسبت نمایش‌هایی که در چند روز اخیر با استقبال مخاطبان روبرو شده‌اند کمتر تماشاگر داشت.

نارضایتی مخاطبان از شیوه روایت «مده آ»

البته در اجرای اول این اثر نمایشی در نهایت باز هم همه صندلی‌های سالن چهارسو پر شد اما استقبال به اندازه ای نبود که عده ای از تماشاگران مجبور شوند روی زمین بنشینند. استقبال از اجرای دوم این نمایش بیشتر از نوبت قبل بود و حتی تعدادی از تماشاگران به دلیل تاخیر نتوانستند وارد سالن شوند.

این اثر نمایشی در ادامه کارهای قبلی میلاد نیک آبادی بر اساس فیزیک و بدن بازیگر بنا شده بود اما شیوه ای که کارگردان برای اجرای اثرش که برگرفته از نمایشنامه کلاسیک «مده آ» نوشته اوریپید است، نتوانست مخاطبان را راضی از سالن نمایش بیرون بفرستد.

چنین تجربه ای در اجرا که مبتنی بر تکرار کلمات، رفت و برگشت های خطی بازیگران و طراحی صحنه شیب دار می شود پیش از این در «ویتسک» رضا ثروتی، «آنتیگونه» و «کالیگولا» همایون غنی‌زاده انجام شده بود بنابراین تماشاگران این اثر شاهد تجربه ای از قبل تکرار شده چه در طراحی صحنه و چه در طراحی لباس و فیگورهای نمایش بودند و در نهایت اجرای کسل کننده «مده آ» آنها را راضی از سالن نمایش بیرون نفرستاد.

نادر طالب زاده «مگافونیا» را دید

همچنین شب گذشته تالار چهارسو میزبان نمایش «مگافونیا» نوشته و کارگردانی میلاد حسینی بود که در بخش مرور تئاتر ایران به صحنه رفت. متن این نمایشنامه پیش از این موفق به دریافت جایزه اول ادبیات نمایشی شده است و مضمونی حماسی - تاریخی دارد. داستان این نمایش در ارتباط با چگونگی به قدرت رسیدن داریوش و کشته شدن کمبوجیه و بردیا است. در این اثر نمایشی داستان بردیای دروغین از زاویه دیگری روایت می شود.

اجرای دوم این اثر نمایشی به دلیل استقبال مخاطبان و البته تاخیر داوران به خاطر اینکه در تماشاخانه سنگلج مشغول دیدن نمایش «جن های که سال اسب می آید» بودند با نیم ساعت تاخیر آغاز شد. تاخیر عده ای از تماشاگران نمایش که بلیت شماره دار داشتند باعث بروز برخی اعتراض ها قبل از آغاز اثر شده بود چون جای آنها توسط برخی دیگر اشغال شده بود در نهایت افرادی که جای این تماشاگران نشسته بودند مجبور شدند برخاسته و روی پله ها و جلو صحنه بنشینند.

هنرمندانی و منتقدانی چون نادر طالب زاده، اصغر دشتی، بابک والی، نسیم احمدپور، مریم معترف، مهدی نصیری، رضا آشفته و هادی مرزبان و اردشیر صالح پور داوران بخش مسابقه مرور مهمانان شب گذشته این اثر نمایشی بودند.

سفیر فرانسه به تماشای «کافه باله» نشست

نمایش «کافه باله» محصول کشور فرانسه در دومین اجرای خود میزبان سفیر این کشور و جمعی از هنرمندان تئاتر بود. دومین اجرای این نمایش روز چهار شنبه 9 بهمن ماه که در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت با استقبال مخاطبان تئاتر ربرو شد.

پیش از شروع این اجرا، برونو فوشه (Bruno foucher) سفیر کشور فرانسه با ابراز خرسندی از اجرای دو اثر نمایشی از این کشور در جشنواره تئاتر فجر گفت: تابستان سال 2013 دو هنرمند جوان ایرانی را به جشنواره تئاتر آوینیون دعوت کردیم و آنها دو نمایش را از فرانسه برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر انتخاب کردند که هر دو نمایش مشابهت‌هایی به یکدیگر دارند.

وی ادامه داد: سفارت فرانسه می‌کوشد افق‌های تازه‌ای را در هنر این کشور ترسیم کند و در این راستا امیدواریم با هنرمندان ایرانی نیز همکاری‌های خوبی داشته باشیم. پیش از هر چیز درود به هوشمندی و انسجامی که در انتخاب این دو نمایش هست چرا که بین این دو نمایش شباهتهای غریبی وجود دارد.

او با اشاره به اجرای نمایش دیگری از فرانسه با نام «سرایت درد» که به تازگی در جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفته است، گفت: تماشاگرانی که آن نمایش را دیده‌اند، حتما از برخوردهای این دو هنرمند یا حتی ورزشکار لذت می‌برند. نمایش امشب هم در همان راستا است. نمایشی که بدون متن و با استفاده از زبان بدن که زبانی جهانی و قابل فهم برای همگان است، اجرا می‌شود و همین جذابیت و موفقیت هر دو نمایش را تضمین می‌کند.

سفیر کشور فرانسه گفت: هر دو نمایشی که در این دوره از جشنواره تئاتر فجر اجرا شدند، در مسیر تلاقی چندین رشته هنری قرار دارند؛ چیزی بین موسیقی و سیرک نو و حرکت هستند.

قادرآشنا دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، ابراهیم گله دار زاده مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، هنرمندانی چون قطب‌الدین صادقی، فرشید ابراهیمیان، علیرضا نادری، رضا گوران، بهناز جعفری، داریوش مودبیان، منصور خلج، رضا فیاضی، مهرداد کوروش‌نیا و جمعی از مدیران بخش های مختلف جشنواره سی و دوم از این نمایش دیدن کردند.

نمایش «کافه باله» امشب 10 بهمن ماه نیز راس ساعت 18:30 در ایوان شمس یک تک اجرا خواهد داشت.

جلسه پرسش و پاسخ نمایش های خیابانی تا پاسی از شب

جلسه نقد و بررسی نمایشهای خیابانی هر چند روز یکبار با حضور شهرام نوشیر مدیر دفتر تئاتر خیابانی، کارشناسان این حوزه و گروه های نمایشی که در جشنواره اجرای خیابانی دارند در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار می شود.

شب گذشته سومین جلسه از برگزاری این جلسات پرسش و پاسخ بود که از ساعت 22 تا پاسی از شب به طول انجامید.

همچنین دیروز وزش باد شدید باعث شد تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی جشنواره تئاتر فجر که در محوطه بیرونی تئاتر شهر نصب شده است، کنده شود. سقف پارچه ای محوطه اجراهای تئاتر خیابانی نیز به دلیل وزش باد از جا کنده شد که در حال بازسازی و نصب دوباره است.