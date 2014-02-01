گلستان میزبان دومین کنگره رباتهای نجاتگر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی دانا شامگاه جمعه در گرگان افزود: همزمان با سالروز تاسیس سازمان جوانان، دومین کنگره رباتهای نجاتگر به میزبانی استان گلستان در سال 93 برگزار می شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته نخستین کنگره ربات های نجاتگر با حضور 21 استان و 46 تیم رباتگر در استان گلستان برگزار شد که در همین رابطه نیز بیش از یکصد مقاله علمی در این کنگره ارائه شد.

وی تصریح کرد: با توجه به موفقیت گلستان در اولین دوره این کنگره، دومین دوره آن نیز در آبان سال سال آینده در استان گلستان برگزار خواهد شد.

قبادی دانا خاطرنشان کرد: این کنگره می تواند برای کشف استعدادهای جوانان و استفاده از استعدادهای آنان در نجات های بشردوستانه مفید باشد.

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر پس از بازدید نمایش پرواز هواپیمای بدون سرنشین و ربات زیردریایی کاسپین هلال احمر استان گلستان، از فعالیتهای دبیرخانه رباتهای نجاتگر قدردانی کرد.

