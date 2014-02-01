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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۸

حضور سازمان غذا و دارو در جشنواره فیلم فجر

حضور سازمان غذا و دارو در جشنواره فیلم فجر

مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از داوران بخش "تجلی اراده ملی" در جشنواره بین المللی فیلم فجر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سازمان غذا و دارو در جشنواره فیلم فجر مهندس محمد هاشمی ، مهندس شادمهر راستین و خانم مهتاب کرامتی داور جشنواره فیلم فجر شدند.

با توجه به رویکردهای فرهنگی دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و حضور این سازمان در بخش "تجلی اراده ملی جشنواره سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر"، مهندس محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، مهندس شادمهر راستین منتقد بنام سینما و تلوزیون و مهتاب کرامتی بازیگر نام آشنا بعنوان داوران این بخش معرفی شدند.

کد مطلب 2225936

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