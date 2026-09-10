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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

۴۰۰ میلیارد تومان برای احیای مجتمع فرهنگی هنری یاسوج اختصاص یافت

۴۰۰ میلیارد تومان برای احیای مجتمع فرهنگی هنری یاسوج اختصاص یافت

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل عملیات ساختمانی مجتمع فرهنگی هنری یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنجشنبه در بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی هنری یاسوج که با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجام شد، اظهار کرد: این پروژه بیش از یک دهه متوقف بود و تکمیل آن به یکی از مطالبات مهم حوزه فرهنگ و هنر استان تبدیل شده بود.

وی افزود: با توجه به حجم بالای منابع مورد نیاز برای تکمیل همزمان ساختمان و تجهیزات مجتمع، در جلسات ویژه برگزارشده، پروژه به فازهای مختلف تفکیک شد تا روند اجرای آن از سر گرفته شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برای اجرای کامل ساختمان و تجهیزات این پروژه حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و در گام نخست، درخواست اختصاص منابع برای تکمیل عملیات ساختمانی از رئیس‌جمهور مطرح شد که با آن موافقت و ۴۰۰ میلیارد تومان برای این مرحله اختصاص یافت.

رحمانی بر ضرورت پیگیری مستمر روند تخصیص و تزریق اعتبار تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه دست‌اندرکاران، روند اجرای پروژه را به گونه‌ای دنبال کنند که عملیات ساختمانی طی یک تا دو سال آینده و با کیفیت مناسب به پایان برسد.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل مرحله نخست، در مراحل بعدی تجهیزات و سایر بخش‌های مورد نیاز مجتمع نیز تأمین شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تکمیل این مجموعه می‌تواند یک زیرساخت مهم فرهنگی و هنری برای مرکز استان ایجاد کند و ظرفیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در یاسوج را افزایش دهد.

کد مطلب 6943356

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