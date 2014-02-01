قرار بود «شخصی» منتشر شود اما...

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت فرزاد فرزین شب گذشته جمعه 11 بهمن در آستانه انتشار آلبوم جدید او با نام «شخصی» در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد.

ساعت 21:30 زمان آغاز این کنسرت اعلام شده بود و وقتی دقایقی گذشت و خبری از آغاز مراسم نشد، صدای کف زدن هواداران در سالن پیچید. با این حال همچنان خبری نبود و دقایقی بعد با کم شدن نور سالن، جیغ هم ضمیمه کف زدن شد و هشت دقیقه مانده به ساعت 22 مردم پاهایشان را هم به زمین می‌کوباندند.

سرانجام با پخش بخش‌هایی از تیزر تبلیغاتی آلبوم جدید فرزین با نام «شخصی» در ساعت 22 کنسرت حالت رسمی به خود گرفت، زمانی که صندلی‌های سالن نیز کاملا پر شده بود و جای خالی در آن به چشم نمی‌خورد. در این بین یک حرکت خلاقانه انجام شد و حروف نام آلبوم جدید که به لاتین در وسط سن قرار گرفته و با پارچه‌های مشکی پوشانده شده بود،‌ توسط مردان سیاه پوشی آشکار شد و آنها به شیوه تئاتر با بهره‌گیری از نور ماورا بنفش و استفاده از رنگ‌های فسفری این حروف را بازی می‌دادند.

با پایان تیزر حروف یک به یک از صحنه بیرون برده شدند و با شنیدن صدای فرزین نور روی سکوی سمت چپ صحنه متمرکز شد و هواداران با دیدن او که روی پله سکو نشسته بود، کف و سوت زدند و ترانه «من و تو آدم و حواییم» در حالی که فقط خواننده قابل مشاهده بود اجرا شد. در حالی که همان گروه نمایشی این بار دایره‌ها و مکعب سبز و نارنجی را روی صحنه بازی می‌دادند.

در ادامه فرزین اعلام کرد این بار ترانه‌ای از آلبوم «شوک» اجرا می‌کند و آن آهنگ «بیا بیا» بود. در این بین مسئولان سالن روی صورت افرادی که از کنسرت فیلمبرداری می‌کردند نور می‌انداختند و البته قبلا هم تذکر داده شده بود به ویژه از اجرای ترانه‌های آلبوم جدید با تلفن همراه هم فیلمبرداری نشود.

قرار بود «شخصی» تا امروز منتشر شده باشد اما...

این خواننده در سخنانی گفت: قرار بود آلبوم «شخصی» تا امروز منتشر شده باشد، اما این اتفاق نیفتاد. عیبی ندارد. تا 10 روز دیگر این آلبوم هم بیرون می‌آید. با این حال امشب چند تا از آهنگ‌هایی را که در تیزر بوده و گوش داده‌اید اجرا می‌کنم.

«دونه دونه» از آلبوم «شانس» پس از این اجرا شد و فرزین اظهار کرد: حرفی که در شهرهای مختلف و در تهران تکرار کردم و امشب هم می‌گویم این است که خوشحالم باحال‌ترین طرفدارها نصیب من شده است.

«من که تو هر گوشه این شهر با تو یک خاطره دارم/ حتی از این خونه دیگه پامو بیرون نمیذارم» ترانه‌ای از آلبوم جدید فرزین بود که او تأکید کرد: آلبوم را خواهید شنید و در کنسرت بعدی ترانه‌هایش را همه با هم خواهیم خواند.

نکته جالب اینکه او هیچ کدام از عوامل آهنگ‌ها از جمله ترانه سرا یا تنظیم کننده را معرفی نمی‌کرد.

او ادامه داد: قبل از کنسرت اتفاقاتی پیش می‌آید که انرژی‌ام کم می‌شود اما شما را که می‌بینم انرژی‌ام چند برابر می‌شود.

کیفیت نامناسب صدا و واضح نبودن کلمات

«کی می‌تونه» ترانه‌ بعدی بود که اجرا شد. صدا در سالن میلاد از کیفیت لازم برخوردار نبود و کلام فرزین وضوح کافی را نداشت بنابراین افرادی که ترانه‌های او را حفظ نبودند گاهی به سختی می‌توانستند متوجه ترانه شوند.

پس از این فرزین اعلام کرد در فاصله پخش یک نماهنگ گروه استراحت می‌کنند و کلیپ «کشتی صلح» پخش شد که ترانه‌ای ضد جنگ بود.

تقدیر از مهمان استقلالی و قرمز شدن صحنه

در ادامه خواننده گروه شوک با تغییر لباس به صحنه آمد و ترانه‌ «شوخی» را اجرا کرد. بعد هم به معرفی مهمانان کنسرت پرداخت که محمد نوازی بازیکن اسبق تیم ملی و استقلال یکی از آنها بود و شیطنت نورپرداز باعث شد زمان خواندن اسم او صحنه سرشار از نور قرمز باشد.

فلور نظری مهمان دیگر این اجرا بود که فرزین تأکید کرد افتخار هم‌بازی بودن با او را در یک فیلم سینمایی داشته است.

«نگرانتم» ترانه بعدی بود که اجرا شد و فرزین با پایان آن گفت: آنهایی که عاشق هستند دست بزنند.

فرزاد بچه!

فرزین «شانس» را در ادامه اجرا کرد و یکی از میان مردم فریاد زد: «فرزاد بچه!». دیگر هوادارن هم از جای جای سالن با تکرار «بچه» خواستار اجرای این ترانه توسط فرزین بودند.

او اما به اجرای یکی دیگر از ترانه‌های آلبوم در انتظار انتشارش «شخصی» پرداخت: «برگرد دوباره پیشم بدون تو دیوونه می‌شم» و با پایان این ترانه گفت: تمام کارهایی را که باید اجرا کنیم حتما اجرا می‌کنیم.

فرزین همچنین اعلام کرد دو تن از خوانندگان خوب کشور در جمع حضور دارند و مردم برای امیر یگانه و احسان حق شناس کف زدند.

او که اغلب پیش از اجرای هر ترانه شمارش معکوس داشت و سه، دو،‌ یک می‌گفت، «احساس من» را خواند و به تشکرهای معمول کنسرت‌ها پرداخت.

ربط نحوه تشویق وزارت ارشاد و صدور مجوز

این خواننده 32 ساله از مردم خواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تشویق کنند و بعد به شوخی گفت: اینطوری دست می‌زنید که مجوز نمی‌دهند دیگر!

زمانی که قرار بود او نام حامی مالی برنامه را اعلام کند، گفت متنی که به او داده‌اند ناخوانا است و بعد از روی عنوان انگلیسی توانست نام حامی مالی برنامه‌اش را بخواند.

ترانه‌های «بچه» و تیتراژ امسال برنامه «ماه عسل» پس از این اجرا شد و مردم با هر دو ترانه همخوانی کردند. فرزین از هواداران خود خواست برای عوامل برنامه «ماه عسل» نیز دست بزنند.

یاحا کاشانی ترانه سرا و یزدان فتوحی بازیگر «خنده بازار» دیگر مهمانانی بودند که فرزین معرفی‌شان کرد.

دیگر ترانه‌سراهایی که در کنسرت حضور داشتند و فرزین تأکید کرد چون آنها ترانه‌ها را روی ملودی گفته‌اند کارشان سخت بوده، حامد رجبی و مسعود محمدی بودند.

خواننده گروه شوک سرانجام به معرفی نوازندگان خود پرداخت و محمدعلی شاکری نوازنده کیبورد، علیرضا کبریایی صدابردار، احمد امین پور پرکاشن، مهرداد معافی گیتار،‌ آرین کشیشی گیتار باس، آرین قیطاسی ساز ابوآ، آرمن کشیشی گیتار، مهران خلیلی رهبر ارکستر، زایا سلیمان درامز و حمیدرضا امینی عکاس گروه را معرفی کرد.

او پرسید: خانم‌ها و آقایان بریم؟ و با اجرای ترانه «با تو» کنسرت را به پایان رساند. در حالی که هنوز نوازنده‌ها مشغول نواختن بودند، او گفت: شب بخیر. یا علی و سالن را ترک کرد.