تصویب کلیات برنامه پنجساله دوم شهرداری/ گلایه های بودجه ای شهردار

ابوالفضل قناعتی با اشاره به مصوبات جلسه غیرعلنی روز یکشنبه شورا با بیان اینکه برنامه پنجساله دوم از لحاظ کمی تغییراتی داشت، به خبرنگار مهر گفت: کمیسیونها در موضوعات مختلف پیشنهاداتی داشتند که پس از نهایی شدن این موارد، کلیات برنامه پنجساله در صحن مطرح و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در جلسه امروز یک فوریت لایحه نرخ آرمهای طرح ترافیک سال 93 به تصویب رسید و همچنین قرار شد گزارش آتش سوزی در خیابان ابوریحان که توسط کمیته های مختلفی بررسی شده بود در روز سه شنبه مطرح شود.

قناعتی با بیان اینکه تغییر عوارض دکل ها و آنتن ها از دیگر مصوبات جلسه امروز بود، گفت: همچنین بحث دوفوریت دریافت عوارض کسب پیشه از بانک ها که پیش از این دریافت نمی شد نیز به تصویب اعضای شورا رسید.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به حضور قالیباف در جلسه امروز شورا، افزود: شهردار تهران بودجه 15 هزار و 100 میلیاردی سال 93 شهرداری را به شورا ارائه کرد که 9 درصد نسبت به بودجه سال 92 افزایش داشت و 67 درصد آن سرمایه ای و 33 درصد هزینه جاری نگهداشت است.

وی گفت: در بحث درآمدها 51 درصد نقدی و 49 درصد غیرنقدی است. خوشبختانه در بودجه سال 93 به حوزه حمل و نقل عمومی و فرهنگی و اجتماعی توجه خوبی شده است.

قناعتی با اشاره به سخنان قالیباف در صحن شورا، گفت: شهردار تهران خواستار دریافت حق شهرداری از محل جریمه های خودروها بود که در حال حاضر به خزانه واریز شده است.

به گفته شهردار تهران، سهم پلیس از این اعتبار داده شده اما مشخص نیست چرا سهم شهرداری داده نمی شود، هر چند دولت در این مدت به شهرداری لطف بسیاری داشته، همچنین شهردار خواستار سهم شهرداری از محل عوارض سوخت که حدود 250 میلیارد تومان است، شد.