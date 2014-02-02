آتش سوزي در سورتينگ ميوه گلوگاه مهار شد

مسعود ديني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حریق گسترده امروز يكشنبه هنگام جوشكاري در داخل سالن سورتينگ رخ داده که با ريخته شدن تراشه آتش ناشي از جوشكاري و عدم رعايت نكات ايمني، سورتينگ ميوه دچار حريق شد.



وي افزود: در اين آتش سوزي بين 30 تا 100 درصد به برخي از واحدهاي سورتينگ خسارت وارد شده است.



ديني بدون اعلام خسارت ريالي اين آتش سوزي ادامه داد: در اين آتش سوزي 30 درصد به سقف ساختمان، 50 درصد به ديداره و 100 درصد جعبه هاي پلاستيكي داخل سورتينگ طعمه حريق شد.



رئيس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گلوگاه بيان داشت: خوشبختانه اين آتش سوزي خسارت جاني نداشت اما به دليل عدم امكانات ايمني و اطفاي حريق، عدم مجهز بودن كارخانه به كپسول آتش نشاني ، آتش به نقاط مختلف سرايت كرد و خسارت مالي بر جاي گذاشت.