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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

دینی:

آتش سوزي در سورتينگ ميوه گلوگاه مهار شد

آتش سوزي در سورتينگ ميوه گلوگاه مهار شد

گلوگاه- خبرگزاری مهر: رييس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گلوگاه گفت: با تلاش ماموران آتش‌نشانی گلوگاه آتش‌سوزی گسترده در سورتينگ ميوه شهرك صنعتي گلوگاه مهار شد.

مسعود ديني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حریق گسترده  امروز يكشنبه هنگام جوشكاري در داخل سالن سورتينگ رخ داده که  با ريخته شدن تراشه آتش ناشي از جوشكاري و عدم رعايت نكات ايمني، سورتينگ ميوه دچار حريق شد.

وي افزود: در اين آتش سوزي بين 30 تا 100 درصد به برخي از واحدهاي سورتينگ خسارت وارد شده است.

ديني بدون اعلام خسارت ريالي اين آتش سوزي ادامه داد: در اين آتش سوزي 30 درصد به سقف ساختمان، 50 درصد به ديداره و 100 درصد جعبه هاي پلاستيكي داخل سورتينگ طعمه حريق شد.

رئيس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گلوگاه بيان داشت: خوشبختانه اين آتش سوزي خسارت جاني نداشت اما  به دليل عدم امكانات ايمني و اطفاي حريق، عدم مجهز بودن كارخانه به كپسول آتش نشاني ، آتش به نقاط مختلف سرايت كرد و خسارت مالي بر جاي گذاشت.

کد مطلب 2227249

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