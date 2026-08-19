به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انعقاد تفاهمنامه کلان حمایتی میان موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بنیاد علوی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی جهت تخصیص ۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمبهره برای ناشران و کتابفروشان سراسر کشور، جزئیات، ضوابط و شیوهنامه ثبتنام اعلام شد.
بر اساس این شیوهنامه، ثبتنام متقاضیان از روز شنبه (۳۱ مردادماه)، از طریق درگاه رسمی خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی ketab.ir آغاز خواهد شد.
شرایط دریافت تسهیلات برای ناشران
تسهیلات پیشبینیشده در این طرح، تنها به ناشران غیردولتی اختصاص دارد؛ متقاضیان باید دارای پروانه نشر معتبر و قانونی باشند و در سه سال اخیر (از سال ۱۴۰۳ تاکنون) فعالیتی مستمر و اصولی داشته باشند.
همچنین یکی دیگر از معیارهای اصلی برای بهرهمندی از این تسهیلات، داشتن حداقل میزان تولید و انتشار کتاب در سالهای گذشته است؛ بهگونهای که ناشر باید در هر سال دستکم ۱۰ عنوان کتاب بزرگسال یا ۲۰ عنوان کتاب کودک و نوجوان منتشر کرده باشد. در مجموع نیز طی سه سال اخیر، انتشار حداقل ۳۰ عنوان کتاب بزرگسال یا ۶۰ عنوان کتاب کودک و نوجوان، از جمله شرایط اصلی ثبتنام در این طرح اعلام شده است.
تبصره ویژه ناشران آثار فاخر
ناشرانی که در بازه زمانی مشخص، آثار ارزشمند و فاخر تولید و روانه بازار نشر کردهاند؛ اما به دلایل فنی یا محتوایی تعداد عناوین آنها به حد نصاب نرسیده است، میتوانند ثبتنام کرده و در صورت تایید کارگروه ارزیابی، مشمول دریافت تسهیلات شوند.
شرایط دریافت تسهیلات برای کتابفروشان
کتابفروشان سراسر کشور نیز در صورت داشتن سابقه فعالیت مستمر در حوزه فروش کتاب طی سه سال گذشته، میتوانند برای ثبتنام در این طرح اقدام کنند؛ مشروط بر آنکه فعالیت آنها در یک واحد دارای مجوز انجام شود و کتابفروشی بهصورت رسمی فعال باشد.
از دیگر شروط بهرهمندی کتابفروشان از این تسهیلات، فعال بودن کد بیمه و پرونده مالیاتی و همچنین تایید صنفی و اجرایی از سوی کارگروه ارزیابی است. پس از بررسی این موارد، متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تسهیلات کمبهره پیشبینیشده در طرح استفاده کنند.
سازوکار ارزیابی، سقف مبالغ و شرایط بازپرداخت
بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان بر عهده کارگروهی متشکل از مسئولان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ، موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و نمایندگان تشکلهای صنفی حوزه نشر خواهد بود که به منظور رعایت اصل توزیع عادلانه و جلوگیری از تعارض منافع، اسامی اعضای این کارگروه محرمانه خواهد بود و بعد از تخصیص تسهیلات به ناشران و کتابفروشان از سوی روابط عمومی معاونت امور فرهنگی اعلام خواهد شد.
پس از اتمام فرایند پایش و بررسی، واجدین شرایط در ۴ رده حمایتی دستهبندی و تسهیلات متناسب با فعالیت آنها اختصاص مییابد که بر این اساس، رده اول مبلغ ۱۵ میلیارد ریال (یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان)، رده دوم مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)، رده سوم مبلغ ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) و رده چهارم: مبلغ ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) دریافت خواهند کرد.
این تسهیلات که یکی از برنامههای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته دولت است با کارمزد کمبهره و در قالب اقساط ۴۸ ماهه عرضه میشود و جهت تسهیل در دریافت آن، تنها معرفی یک ضامن معتبر با گواهی کسر از حقوق کفایت خواهد کرد.
متقاضیان در این طرح، میتوانند از تاریخ ۳۱ مردادماه (به مدت یک هفته)، با مراجعه به سامانه ketab.ir مدارک و مستندات فعالیت خود را بارگذاری و مراحل ثبتنام را تکمیل کنند.
در راستای تسهیل فرآیند ثبتنام و پاسخگویی دقیق به پرسشها و ابهامات ناشران و کتابفروشان، مرکز پاسخگویی این تسهیلات از روز شنبه، ۳۱ مردادماه آغاز به کار خواهد کرد؛ متقاضیان میتوانند برای دریافت راهنمایی و کسب اطلاعات تکمیلی پیرامون شرایط، مدارک موردنیاز، ضوابط و مراحل دریافت تسهیلات، با شماره تلفن ۹۱۰۰۶۳۶۳ (ناشران: داخلی ۲۶۱ و کتابفروشیها: داخلی ۲۴۷) تماس بگیرند.
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