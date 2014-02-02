مرکز پرورش شترمرغ در آمل بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری ویژه آمل ظهر یکشنبه در مراسم بهره‌برداری دومین مرکز پرورش شترمرغ واقع در روستای میخران بخش امام‌زاده عبدالله(ع) این شهرستان با اعلام اینکه فجر امسال 58 پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی در حال اجرایی است، اذعان داشت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر 425میلیارد ریال در بخش‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید.

سیدجعفر رسولی با بیان اینکه شهرستان آمل ظرفیت‌های بسیاری در جهت توسعه اقتصادی و تولیدی استان دارد، یادآور شد: خوشبختانه تاکنون با تخصیص اعتبارات برای توسعه کشاورزی کارهای بزرگی صورت گرفته است.

وی با تاکید براینکه حدود 20 میلیارد تومان در کارگروه کشاورزی آمل برای اجرای پروژه‌های کشاورزی اختصاص یافته است، اظهار داشت: با توجه به این اعتبارات چندین پروژه تولیدی و خدماتی کشاورزی افتتاح و مابقی در دهه فجر امسال در حال بهره‌برداری است.

رسولی در اشاره به فعالیت واحد تولیدی پرورش شترمرغ در این روستا ابراز داشت: این مرکز دومین واحد تولیدی این شهرستان است که هم‌اکنون 100راس شترمرغ را نگهداری می‌کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای پرورش این محصول حدود 3میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده که 2میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیلات بانکی تخصیص یافت.

وی اضافه کرد: این تولیدکننده شترمرغ را در زمینی به مساحت 5هزار مترمربع نگهداری می‌کند که برای پنج نفر اشتغالزایی داشته است.

کلنگ‌زنی خیابان 35متری شهر امام‌زاده عبدالله(ع) در ایام‌الله دهه فجر امسال

همچنین در دومین روز از پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی و ایام‌الله دهه فجر کلنگ‌ نخستین پروژه شورا و شهرداری شهر امام‌زاده عبدالله(ع) خیابان 35 متری شهر با حضور مسئولان شهرستانی بر زمین زده شد.

شهردار امام‌زاده عبدالله(ع) در این آئین کلنگ‌زنی ابراز داشت: این سازمان تاکنون به فعالیت‌هایی چون تجهیز ساختمان استیجاری سازمان، صدور اخذ مجوز پنج نیروی انسانی، صدور پروانه ساختمانی به شهروندان، فعالیت در واحدهای مختلف فنی، خدمات شهری، واحد موتوری و تعریض معابر و لایروبی آئیش‌رود جهت جذب گردشگران پرداخته است.

سیدمهدی فاطمی بودجه 92 این شهر را 650 میلیون تومان مصوب بیان و عنوان کرد: تاکنون بالغ بر 700 میلیون تومان تحقق یافته است.

وی یادآور شد: در بودجه سال‌جاری 650 میلیون تومان صرف هزینه‌های خدماتی، عمرانی شده که 50میلیون دیگر نیز در دست اجراست.

فاطمی بیان داشت: با توجه به مصوبه در حریم محدوده و مشخص شدن آن پیش‌بینی می‌شود که بودجه 93 به یک میلیارد و 300میلیون تومان برسد.

وی با تاکید براینکه مهمترین وظیفه این سازمان مدیریت شهری است، اظهار داشت: متاسفانه نگاه مردم ما به این سازمان بیشتر به صورت خدمات شهری است که باید در این راستا فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

شهردار امام‌زاده عبدالله(ع) در اشاره به نخستین پروژه مشترک شورای شهر و شهرداری این شهر بیان داشت: آغاز این پروژه بعد از پل واقع در شهرک‌صنعتی است که تا پل روستای اسپد در 1/5کیلومتر ادامه دارد.

وی اضافه کرد: برای هزینه عملیات اجرایی این پروژه حدود 4میلیارد تومان اعتبار نیاز است.