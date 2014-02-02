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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۰۵

هندبال جام ملت‌های آسیا - بحرین؛

کره‌جنوبی با برتری مقابل عربستان به جهانی شدن امیدوار شد

کره‌جنوبی با برتری مقابل عربستان به جهانی شدن امیدوار شد

تیم ملی هندبال کره‌جنوبی با برتری مقابل عربستان در رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا برای جهانی شدن منتظر شکست تیم ملی هندبال ایران مقابل بحرین ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال کره جنوبی عصر امروز در آخرین دیدار خود از گروه A رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در کشور بحرین به مصاف تیم ملی هندبال عربستان رفت که در نهایت موفق شد این تیم را با نتیجه 28 بر 24 شکست دهد و با هفت امتیاز شانس خود را برای جهانی شدن افزایش دهد.

البته کره‌ای‌ها برای رسیدن به این مهم باید امیدوار به شکست تیم ملی ایران مقابل بحرین باشند، بحرینی که با 8 امتیاز پیش از دیدار با ایران صعود خود را به عنوان تیم نخست گروه به رقابت‌های جهانی قطر مسجل کرده بود. این در حالی است که تیم ملی هندبال ایران در صورت پیروزی یا تساوی در دیدار برابر بحرین می تواند به عنوان تیم دوم گروه خود سهمیه جهانی کسب کند.

دیدار تیم‌های هندبال ایران و بحرین در جریان است.

کد مطلب 2227428

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