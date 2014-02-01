بحرین به جام جهانی راه یافت/ بررسی احتمالات صعود ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هندبال قهرمانی آسیا جمعه شب در سالن اسپورت خلیفه شهر منامه ادامه یافت که در مهمترین دیدار گروه A تیم های بحرین و کره‌جنوبی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم بحرین به پیروزی نزدیک 26 بر 25 مقابل حریف قدرتمند خود دست یافت. بحرینی‌ها که پیش‌تر برابر عربستان نیز به برتری دست یافته بودند با غلبه بر کره جنوبی جمع امتیازات خود را به عدد 8 رساندند و صعود خود را به دور دوم این مسابقات و جام جهانی 2015 حتمی کردند.

روز جمعه در این گروه دو بازی دیگر نیز برگزار شده بود که در نخستین مسابقه تیم ایران برابر ازبکستان پیروزی مقتدرانه 54 بر 22 را رقم زد تا از نظر تفاضل گل در وضعیت مناسبی قرار گیرد. در دیگر دیدار گروه A نیز عربستان مقابل چین به برتری 27 بر 20 دست یافت.

با برگزاری این مسابقات تیم بحرین جمع امتیازات خود را به عدد 8 رساند و در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. این تیم با چهار برد متوالی که کسب کرد نخستین تیم صعود کننده به دور دوم لقب گرفت. تیم ایران نیز با کسب 6 امتیاز دوم است. کره و عربستان نیز هر کدام با 5 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار دارند. چین و ازبکستان دو تیم این گروه هستند که تاکنون موفق به کسب امتیاز نشده‌اند و رده‌های پنجم و ششم را در اختیار دارند.

روز یکشنبه در ادامه این مسابقات سه بازی حساس در گروه A برگزار می‌شود که تکلیف تیم دوم صعود کننده به دور بعد را مشخص می‌کند. در حساس‌ترین بازی تیم‌های اول و دوم گروه یعنی بحرین و ایران به مصاف یکدیگر می‌روند. بحرینی‌ها که از قبل صعود خود را مسجل کرده‌اند به طور برای عربستان در این بازی تلاش خواهند کرد سعی بر این دارند تا با شکست تیم ایران زمینه‌های صعود عربستانی‌ها را به دور دوم فراهم کنند.

تیم کشورمان در صورتی که برابر میزبان این دوره از مسابقات به برتری دست یابد خیال خود را برای صعود مشخص خواهد کرد. تیم بحرین دارای تفاضل گل 44+ بوده و معدل گل تیم ایران39+ است. بنابراین تیم کشورمان برای صدرنشین شدن نیاز به برد با اختلاف بیش از 5 گل دارد. بازی ایران و بحرین رویارویی بهترین خط حمله گروه A با بهترین دفاع این گروه است. ایران با زدن 134 گل در چهار بازی بهترین خط حمله گروه را در اختیار دارد و بحرین نیز با دریافت 83 گل بهترین خط دفاعی را در اختیار دارد.

ایران در صورتی که برابر بحرین به تساوی دست یابد 7 امتیازی می شود و همچنان از شانس زیادی برای دوم شدن برخوردار خواهد بود. در این صورت برنده دیدار مستقیم کره و عربستان نیز 7 امتیازی خواهد شد و با توجه به این که کره و عربستان به ترتیب دارای تفاضل گل 23+ و 21+ هستند بنابراین باید با اختلاف خیلی زیاد برابر یکدیگر برنده شوند که غیر منطقی به نظر می‌رسد.

اما در صورتی که تیم کشورمان برابر بحرین نتیجه را واگذار کند بابد به انتظار دیدار تیم‌های کره و عربستان بنشیند. تساوی این دو تیم بهترین نتیجه برای کشورمان خواهد بود که باعث می‌شود تیم ایران به مرحله دوم راه یابد ولی در صورتی که آن دیدار برنده داشته باشد آنوقت تیم ایران از حضور به مرحله دوم این رقابتها باز خواهد ماند.

در گروه B این مسابقات تیم‌ها سه بازی برگزار کرده‌اند که در پایان تیم قطر با کسب 6 امتیاز صدرنشین است. تیم‌های کویت و عمان هر کدام با کسب 4 امتیاز دوم و سوم هستند و ژاپن به همراه امارات با 2 امتیاز رده‌های سوم و چهارم را در اختیار دارند. تیم عراق بدون امتیاز در قعر جدول گروه B قرار گرفته است.

در این گروه قطر به مصاف ژاپن می‌رود، کویت با عراق پیکار می کند و عمان حریف امارات است. به نظر می‌رسد با برگزاری این سه بازی تا حد زیادی تکلیف تیم‌های صعود کننده گروه B مشخص شود.